Verso Napoli-Rijeka: terapie per Osimhen e palestra per Ospina

Gattuso subito al lavoro con i suoi in vista di Napoli-Rijeka, match di Europa League con cui gli azzurri vogliono mettere alle spalle la sconfitta contro il Milan.

Dopo la sconfitta di ieri sera al San Paolo contro il Milan, il Napoli ha ripreso la preparazione in vista del match casalingo di giovedi’ in Europa League con il Rijeka, valido per la quarta giornata della fase a gironi. Squadra divisa in due gruppi: chi e’ andato in campo ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di riscaldamento e torello seguiti da esercizi di passing drill. Successivamente lavoro di possesso a tema e partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro in palestra per Osimhen. Lavoro in palestra per Ospina.