Napoli plastic free: parte la campagna di raccolta differenziata di mascherine monouso e plastica

La campagna “Yet a Mask!” per una città di Napoli plastic free. Si parte domenica 23 maggio 2021 in due punti strategici della città: Rotonda Diaz e piazza Trieste e Trento.

“Yet a Mask!” un ulteriore passo verso una città plastic free! Nell’ambito dello svolgimento della delega al “Made in Naples” e coerentemente con le attività del Tavolo per il city brand “We are Napoli”, l’assessorato alle Politiche del Lavoro, l’assessorato all’Ambiente e l’assessorato al Trasporto pubblico promuovono una giornata di sensibilizzazione ed educazione ambientale, in collaborazione con ASIA Napoli S.p.A. e in sinergia con il Tavolo “We are Napoli” e l’associazione “N’Sea Yet”, finalizzata all’educazione per il corretto smaltimento delle mascherine di protezione, utilizzate per contrastare la pandemia da COVID-19.

La campagna “Yet a Mask!” è espressione della cittadinanza attiva e responsabile, con azioni mirate all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’up cycling. Si parte domenica 23 maggio 2021 dalle ore 11:00 alle ore 18:00 in due punti strategici della città: Rotonda Diaz e piazza Trieste e Trento, quest’ultimo presidio sarà nella zona antistante il Palazzo Reale.

La campagna è finalizzata alla:

1. Raccolta differenziata di mascherine monouso e plastica lungo tutto il lungomare di Napoli.

2. Sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente, con particolare riferimento al lungomare, uno tra i più belli del mondo.

3. Sensibilizzazione e divulgazione del concetto di circolarità e sostenibilità.

Ogni stand sarà dotato di contenitori per la raccolta della plastica e dell’indifferenziato e sarà utilizzato come punto di raccolta di mascherine e plastica; essi fungeranno inoltre da info point, grazie alla presenza degli operatori ASIA, per sensibilizzare e informare circa la corretta allocazione delle mascherine dopo il loro utilizzo, incoraggiando inoltre uno smaltimento della plastica che ne permetta il riciclo e che garantisca una maggiore qualità dei rifiuti differenziati.

Le persone potranno consegnare plastica e mascherine usate, recandosi presso gli stand adibiti al ritiro. I rifiuti conferiti verranno pesati e in base alla quantità raccolta ci sarà la possibilità di vincere simpatici premi eco-friendly.

“Il riciclo è un punto fondamentale per sovvertire l’impatto ambientale dei rifiuti. Inoltre, riciclare crea opportunità economica e benefici al sistema ambiente, maggiore è il recupero, minore è l’impatto ambientale con emissioni ridotte dei gas serra. É necessario riaffermare questa idea, renderla alla portata di tutte e tutti e creare maggiore consapevolezza. Uno dei pilastri fondamentali del city brand We Are Napoli è appunto la sostenibilità, amare la nostra città significa non compromettere il suo futuro!” dichiarano gli assessori Pagano, Del Giudice e Gaudini.

Tutte le attività si svolgeranno in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme e delle misure di contenimento del Sars-Cov-2.