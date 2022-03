Napoli, nuovo cantiere nella zona di via Marina: partono i lavori per l’elettrodotto

Via Marina: dureranno un anno e mezzo per i lavori dalla Marinella a via Cristoforo Colombo. Terna sostituirà il cavo dell’elettrodotto con uno di ultima generazione per evitare black-out.

Altro cantiere nella zona di via Marina a Napoli, dove verrà realizzato il nuovo elettrodotto di Terna. Come riporta “Fanpage”, i cantieri interesseranno il tratto tra Calata Marinella, via Nuova Marina e via Cristoforo Colombo.

L’intervento è inserito nel piano di riassetto della rete elettrica dell’area metropolitana di Napoli. I lavori rientrano nel progetto di ammodernamento del collegamento di 5 chilometri dalla Cabina Primaria “Napoli Centro” alla Cabina Primaria “Doganella”.

I cantieri dureranno circa 18 mesi e consistono nella sostituzione dell’attuale cavo in olio fluido con un cavo di ultima generazione, rivestito in XLPE, una tecnologia più efficiente, sicura e che necessita di minor manutenzione. Un modo per migliorare l’alimentazione energetica in città, ma anche per ridurre ulteriormente il rischio di black-out.

Dopo aver aperto la strada, rimosso il vecchio elettrodotto e posato quello nuovo, Terna provvederà a riasfaltare tutto, come già fatto anche sul Lungomare.

Terna ha inoltre condiviso con il Comune di Napoli un piano di lavoro volto a garantire la massima viabilità e ridurre le limitazioni alla circolazione nei tratti stradali coinvolti.