Napoli, festeggiano in un locale del Centro storico e aggrediscono i poliziotti: 3 arresti

Cronaca di Napoli: in manette tre persone tra i 24 e i 38 anni che hanno colpito i poliziotti con calci e pugni. Anche 9 multe per la festa in un locale del Centro storico.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via delle Zite per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un locale.

I poliziotti, una volta entrati nella struttura, uno spazio allestito con tavoli da buffet e consolle musicale, hanno sorpreso numerose persone che stavano partecipando ad una festa e che, alla loro vista, si sono date alla fuga.

Durante le fasi del controllo, gli operatori sono riusciti a bloccare 9 persone e tre di esse hanno cominciato a inveire contro di loro colpendoli con calci e pugni ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, sono state bloccate.

I tre, un 38enne nigeriano, una 28enne della Guinea e un 24enne gambiano, sono stati arrestati per lesioni aggravate, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 insieme alle altre sei persone fermate.