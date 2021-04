Napoli-Crotone 4-3. Mercoledì azzurri da leoni in casa della Juventus

Il Napoli impone la legge del quattro e adesso punta al mercoledì da leoni in casa della Juventus per il recupero di campionato.

Quattro come i gol e quattro come il numero di successi consecutivi. Il Napoli si fa in 4, batte il Crotone e fa poker di successi dopo aver superato in un mese Bologna, Milan e Roma. Partita vibrante che il Napoli comanda segnando prima con Insigne, neo MVP della Serie A di marzo.

Lorenzo conferma il momento magico offrendo anche uno spettacolare assist a Osimhen per il 2-0. Il Crotone accorcia con Simy, gli azzurri fanno tris con una splendida punizione di Mertens. Nella ripresa la risalita del Crotone, prima con la doppietta di Simy e poi con il pareggio di Messias, nome profetico alla vigilia di Pasqua.

Ma nel finale c’è il definitivo sorpasso azzurro con Di Lorenzo. Il Napoli impone la legge del quattro e adesso punta al mercoledì da leoni in casa della Juventus per il recupero di campionato.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Fabian Ruiz, Bakayoko (62′ Elmas), Politano (62′ Lozano), Mertens (74′ Zielinski), Insigne, Osimhen (91′ Petagna). A disp.Ospina, Contini, Cioffi, Zedadka, Costanzo, Rrahmani, Hysaj, Lobotka. All.Gennaro Gattuso

Crotone: Cordaz, Djidji, Golemic, Luperto (92′ Marrone), Rispoli (46′ Pereira), Messias, Benali, Zanellato (81′ Rojas), Molina (92′ Di Carmine), Ounas (46′ Vulic), Simy. All. Giovanni Stroppa

Arbitro: Di Martino di Teramo

Marcatori: 19′ L. Insigne, 22′ V. Osimhen, 25′ Simy, 34′ D. Mertens, 48′ Simy, 59′ Messias, 72′ G. Di Lorenzo.

Note: ammoniti Rispoli, Rojas, Benali