Al Trianon Viviani il racconto della leggenda di James Senese con Peppe Lanzetta e Lello Arena

Per il secondo appuntamento della rassegna “RiSoNa”, dedicata alla tradizione della musica campana, al Trianon Viviani il racconto della leggenda di James Senese.

Prosegue al Teatro Trianon Viviani di Napoli “RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana”, il ciclo di incontri ideato e curato da Pasquale Scialò, che fino al 18 giugno racconta la ricchezza e la complessità della tradizione musicale campana attraverso conversazioni, ascolti e testimonianze.

Giovedì 16 aprile alle ore 17.30 va in scena il secondo appuntamento della rassegna, dedicato a una delle figure più iconiche della musica napoletana contemporanea: James Senese. Al centro dell’incontro la presentazione del volume “James Senese. La leggenda di Miano” (ed. Langella) di Peppe Lanzetta, che dialogherà con Lello Arena, Francesca Silvestre e Tony Panico. Introduce Pasquale Scialò.

Un racconto intenso e personale che ripercorre la parabola artistica e umana di Senese: dalla periferia nord di Napoli al successo internazionale, tra jazz, blues, rock e radici popolari. Lanzetta, amico e testimone diretto, restituisce un ritratto autentico e viscerale del musicista, accompagnato dalle immagini di Sergio Siano, che ne colgono sguardi e atmosfere.

L’incontro si terrà nella sala del teatro ed è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Alle ore 17.00, prima dell’inizio, il pubblico potrà partecipare a una visita guidata alla Stanza delle Meraviglie, parte del nuovo percorso di valorizzazione del teatro.

Il progetto “RiSoNa” rientra nei progetti speciali in ambito culturale e turistico 2025 della Regione Campania, attuati da Scabec (Fondi Coesione Italia 21/27), e si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del Teatro Trianon Viviani, nel cuore di Forcella.

Il teatro ha recentemente inaugurato nuovi itinerari di visita dedicati alla storia della canzone napoletana: la Stanza delle Meraviglie, installazione immersiva che conduce il pubblico nella Napoli musicale tra fine Ottocento e primo Novecento, e la Stanza della Memoria, spazio interattivo che raccoglie documenti, registrazioni e contenuti digitali del portale SoNa.

La rassegna proseguirà fino a dicembre con ulteriori appuntamenti che vedranno protagonisti studiosi, artisti e operatori culturali, in un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità.