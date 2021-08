Napoli, controlli contro i parcheggiatori abusivi: 21 denunce

Cronaca di Napoli: nelle ultime settimane la Polizia locale reparto motociclisti ha denunciato 21 parcheggiatori abusivi (uno dei quali percepiva il reddito di cittadinanza).

Nelle ultime settimane l’attività del Reparto Motociclisti della Polizia Locale di Napoli si è concentrata sulla prevenzione e la repressione dell’attività dei parcheggiatori abusivi.

In questo periodo, infatti, sono stati effettuati 1160 controlli durante i quali 18 sono stati gli stranieri identificati alla guida di veicoli e 17 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria a vario titolo. Sono stati posti in sequestro 136 veicoli e 75 sottoposti a fermo amministrativo, ritirate 66 patenti di guida, nonché alienati 25 veicoli per illeciti in contrasto con il Codice della strada.

17 sono stati i parcheggiatori abusivi colti in flagranza di reato e deferiti all’Autorità Giudiziaria per la reiterazione della violazione, altri 3 per violazione del Decreto Sicurezza in quanto gravati dal D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso in Aree Urbane) mentre uno è stato deferito per omessa comunicazione delle variazioni del reddito e del patrimonio perché facente parte di nucleo percettore di reddito di cittadinanza.