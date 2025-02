Napoli City Half Marathon: partenza domenica 23 febbraio da viale J.F. Kennedy

Partenza domenica 23 febbraio 2025 da viale J.F. Kennedy. La maratona attraverserà la città: dal Lungomare di via Caracciolo, via Marina, Corso Umberto I, che verrà percorso in andata e in ritorno, in direzione di Piazza Municipio. Dalla Galleria della Vittoria si prosegue in Piazza Vittoria fino al traguardo in viale Kennedy.

E’ stata presentata oggi presso il Palazzo San Giacomo di Napoli la Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio, evento su percorso ufficiale di 21,097 km misurato e certificato e che si fregia della Label dalla World Athletics, delle 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché del Gold Label FIDAL.

Le premesse sono già stellari, l’evento racchiude in sé un primato unico, detenendo i record italiani di mezza maratona sia al maschile, grazie al 59’26” di Yemaneberhan Crippa (CS Polizia) fatto segnare nel 2022, che al femminile, eguagliato dall’azzurra Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) con 1h08’27” nell’ultima edizione. L’evento, però, si prepara a diventare epocale grazie ad un parterre di atleti che tenterà la scalata ai primati maschile e femminile di mezza maratona.

Record non solo per i grandi atleti professionisti, ma anche tanti primati personali degli amatori, i tanti runner della domenica. Un’analisi dei dati dell’ultima edizione sui finisher (4.600) ha permesso di rilevare che il 30% dei runner ha tagliato il traguardo facendo segnare un nuovo personal best, un dato che corrobora la già assodata velocità del percorso e che permette, a ragione, di dichiarare Napoli City Half Marathon capitale italiana della mezza maratona.

Alla presentazione hanno preso parte il Sindaco di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi, il Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, Generale di Brigata Daniele Cesaro, l’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, il Delegato allo sport di Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella, il Delegato Coni Napoli, Agostino Felsani; il Consigliere delegato Mostra d’Oltremare Maria Caputo, il Presidente Napoli Running, Carlo Capalbo, il Direttore commerciale Anm Attilio Capasso, il Commissario Straordinario di ABC, Andrea Torino, l’Amministratore Unico Asia, Domenico Ruggiero.

Per accogliere nel migliore dei modi atleti e accompagnatori, il Comune ha previsto un servizio per i turisti che andrà ad integrare i quattro infopoint sempre attivi tutti i giorni, dalle 10 alle 19, in piazza del Gesù, via Cesario Console (angolo piazza del Plebiscito), via Morghen e Stazione Marittima.

“Questo appuntamento ha, ormai, una dimensione internazionale, con atleti che vengono da tutte le zone d’Italia e da tanti Paesi esteri – ha evidenziato il sindaco Manfredi –. È un evento che nel tempo si è consolidato, entrando nel calendario delle grandi manifestazioni sportive. Siamo orgogliosi della Napoli che si offrirà ai tanti sportivi che vorranno correre nelle bellezze della nostra città”.

“La City Half Marathon – ha commentato l’assessora Ferrante – è un po’ il fiore all’occhiello, insieme alla maratona di 42 chilometri. Attendiamo circa settemila iscritti e quest’anno sarà anche un’esercitazione, una prova generale in vista del 2026 quando Napoli sarà Capitale Europea dello Sport e avremo ancora più atleti e più iniziative a livello nazionale e internazionale. In vista di questo appuntamento abbiamo investito un milione di euro per ripristinare in ogni Municipalità almeno una struttura sportiva, in modo da dare l’opportunità ai ragazzi di tutta la città di partecipare a quella che sarà una grande festa”.

“I grandi eventi sportivi come questo sono dei potenti attrattori turistici e nei giorni della maratona siamo pronti ad accogliere i tantissimi che accorreranno a Napoli con i nostri tutor, a bordo di una minicar elettrica, che forniranno tutta l’assistenza e l’orientamento possibili per la visita alla nostra bella città”, ha spiegato l’assessora Armato.

“Abbiamo lavorato tanto per costruire un evento che possa soddisfare gli sportivi che vengono da tutte le parti del mondo – ha sottolineato il presidente del Comitato organizzatore Napoli Running, Carlo Capalbo –. Vogliamo confermare i nostri record sia al maschile che al femminile e pensiamo di avere gli atleti adatti per farlo. Questi eventi hanno sempre un aspetto competitivo ed uno non competitivo, come la Family Run e le attività di beneficenza. Saranno tre giorni di gioia, di soddisfazioni e di successo per la nostra città”.

Gli obiettivi

Napoli Running ha già visto i frutti dell’alta qualità organizzativa nei primati di specialità e continua a cavalcare il momento, con quella consapevolezza e riflessività che la porterà a raggiungere altri obiettivi concreti e possibili, per un futuro sempre più ricco di soddisfazioni dove si potrebbe assistere al primato europeo di specialità, centrare una tra le cinque migliori prestazioni al mondo, consolidare Napoli tra le capitali europee del running, a grandi passi verso Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Il percorso: fascino e storia

Bellezza, fascino, arte, storia e cultura sono alla base del riconoscimento del centro cittadino come Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1995. Tutto da vivere il percorso di gara che mette insieme anche le caratteristiche salienti di alto livello tecnico e velocità a cui si aggiungono le condizioni metereologiche ottimali (~10°C).

Partenza da viale J.F. Kennedy per poi affacciarsi sul Golfo di Napoli, un fascino che accompagnerà i runner per tutto il Lungomare di via Caracciolo, costeggiando la Villa Comunale e ammirando l’Isolotto di Megaride che accoglie il Castel dell’Ovo. Dopo il giro di boa, posto dopo le due torri Aragonesi, su via Marina si prosegue per imboccare Corso Umberto I che verrà percorso in andata e in ritorno, in direzione di Piazza Municipio. Dalla Galleria della Vittoria si prosegue in Piazza Vittoria sfilando lungo la Villa Comunale e la stazione zoologica Anton Dohrn da dove gli atleti potranno iniziare la cavalcata verso il traguardo in viale Kennedy.

Staffetta Charity Program

Sono cento le coppie che hanno prenotato per domenica 23 febbraio una giornata di divertimento, sport e solidarietà, iscrivendosi alla staffetta a due non competitiva. I due partecipanti percorreranno rispettivamente una frazione di 10 Km ed una di 11,0975 Km, il secondo frazionista potrà usufruire del servizio navetta dall’area di partenza/arrivo, stesso servizio a disposizione del primo frazionista che potrà così comodamente rientrare all’arrivo.

Il programma della staffetta va, però, oltre i chilometri di gara e punta dritto al tema dell’attenzione verso i più deboli, coinvolgendo tutti i runner nella corsa alla solidarietà. Quattro le organizzazioni no profit che hanno aderito al charity program, attraverso le quali prenotare il proprio pettorale di gara: Cancer Sucks CORRI CON CANCER SUCKS – Fondazione Laureus CORRI CON FONDAZIONE LAUREUS SPORT FOR GOOD – Lega del Filo d’Oro CORRI CON LA LEGA DEL FILO D’ORO – Sport Senza Frontiere – CORRI CON SPORT SENZA FRONTIERE

Family Run&Friends

Prima partenza sabato 22 febbraio 2025 con la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale. Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro.

INFO UTILI

L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni.

Le iscrizioni sono aperte sul sito CLICCA QUI o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Family Run&Friends corre con Fondazione Laureus Sport for Good Italia! e scenderà sulle strade partenopee anche l’atleta tedesco Boris Becker, ex numero 1 al mondo di tennis e Academy Member Laureus, che si ritaglierà anche un momento per parlare ai giovani e alle famiglie presenti, prima di cominciare la passeggiata.

Napoli Running sostiene, attraverso il suo progetto Charity per la Family Run&Friends, i piccoli pazienti ricoverati all’ospedale pediatrico di Napoli Santobono attraverso le attività e i progetti della SOS Sostenitori Santobono ets.

Sempre attento ai temi della prevenzione e delle donne SYNLAB SDN gruppo sanitario riconosciuto come IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), leader europeo nella fornitura di servizi di diagnostica medica

La sinergia con le istituzioni – Napoli City Half Marathon è co-organizzata dal Comune di Napoli

Mostra d’Oltremare è la casa dell’Expo. All’interno dell’area espositiva si troveranno decine di stand di associazioni, istituzioni, partner, promozioni di gare, maratone, ordini professionali. Inoltre è previsto il ritiro pettorali e un palco ove si svolgeranno premiazioni ed eventi collaterali. Mostra d’Oltremare ospiterà anche il percorso della Family Run. Dimostrazione di come Mostra d’Oltremare abbia anche nello sport un punto di riferimento per i suoi piani odierni e di sviluppo

Polizia Municipale – Quattro i Comandi interessati dal passaggio della Napoli City Half Marathon: quelli di San Lorenzo, Chiaia, Avvocata e Fuorigrotta che metteranno a disposizione uomini e mezzi per l’ottimale svolgimento della manifestazione nel rispetto delle esigenze della città. La Polizia municipale parteciperà anche con motociclisti che apriranno e chiuderanno la gara.

Azienda Napoletana Mobilità – I Runners saranno accolti con messaggi in due lingue sui mezzi ANM. Sulle Linee della Metropolitana scorre un video realizzato in partnership con Napoli Running nel quale quattro podisti raggiungono la Mostra d’Oltremare da quattro angoli della città mostrando bellezze paesaggistiche e le fermate tra le più belle del mondo. Inoltre i runner che sono iscritti alle staffette saranno trasportati con bus ANM così come un autobus ANM chiuderà la gara per il trasporto di eventuali corridori che abbandonano la competizione ed hanno necessità di tornare all’Expo. Inoltre verranno messi in palio biglietti gratuiti per il Monte Echia alla famiglia più numerosa della Family Run&Friends

Azienda Servizi Igiene Ambientale – ASIA Napoli effettuerà i servizi di pulizia delle strade immediatamente al termine del passaggio dell’ultimo corridore sul tratto di strada interessato restituendo alla città la zona completamente ripulita dopo un transito di oltre 7.000 persone. Inoltre si occuperà della promozione di tematiche riguardanti il riciclo ed il corretto conferimento dei rifiuti e della consegna del materiale di pulizia a Napoli Running.

Acqua Bene Comune – ABC – Acqua Bene Comune Napoli partecipa per la prima volta alla Napoli City Half Marathon 2025. Dal 1885 ABC fornisce oltre 2 milioni di cittadini con acqua 100% pura, sottoposta a oltre 130.000 controlli annuali. L’azienda garantirà tre punti di ristoro lungo il percorso, dove i partecipanti potranno afferrare un bicchiere compostabile riempito con acqua da rete idrica ABC di altissima qualità. Nello Sport Expo presso la Mostra d’Oltremare sarà allestito uno stand ABC per incontrare i cittadini. ABC promuove l’utilizzo consapevole dell’acqua e la riduzione dell’impatto ambientale, evitando l’uso di bottigliette di plastica monouso

Napoli Servizi – Rende possibile la pubblicizzazione della manifestazione in tutta la città con affissioni di manifesti e locandine

Croce Rossa Italiana – La Croce Rossa Italiana metterà a disposizione ambulanze mediche a chiusura del percorso, due moto mediche e operatori formati al primo soccorso ed all’utilizzo del Dae lungo tutti i 21km per garantire una assistenza in caso di bisogno in tempi rapidissimi.

Ente Autonomo Volturno – All’Eav la cura degli atleti elite che saranno trasportati con autobus a cura dell’Ente Autonomo Volturno oltre a spazi pubblicitari nelle stazioni Eav e promozione dell’evento. Nel weekend della NCHM i runners saranno accolti con un messaggio di benvenuto in cinque lingue (Italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo) sui mezzi EAV.

Ordine degli Psicologi – Cartelli motivazionali saranno posizionati lungo la gara da parte del Gruppo di Lavoro di Psicologia dello Sport e dell’Esercizio Fisico dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania che saranno presenti anche presso il villaggio maratona per distribuire materiale informativo e divulgativo riguardante le attività del gruppo di lavoro.

Università Parthenope – Intenso il rapporto tra di collaborazione tra Università Parthenope e Napoli City Half Marathon. La Parthenope contribuirà anche con un gruppo di volontari alla riuscita della gara, inoltre allo Sport Expo è in programma la tavola rotonda “Sport e ricerca corrono insieme” durante la quale si parlerà dell’impatto economico e dei benefici per il territorio di questo evento, del benessere fisico dei runners e dell’inclusività negli eventi sportivi.

L’Esercito e la Flik Flok

Napoli Running ed Esercito Italiano, un connubio consolidato nel corso degli anni che è alla base dei successi della Napoli City Half Marathon. Esercito non solo in gara con i suoi runners ma anche nel dare un grande supporto con la Brigata bersaglieri “Garibaldi” che interviene con uomini e mezzi per sostenere lo sforzo di Napoli Running nell’organizzazione della gara. Un’amicizia e una collaborazione che dura nel tempo con l’appuntamento della XXII edizione della Flik Flok si svolgerà il 10/ 11/12 ottobre 2025. Quest’anno contestualmente sarà celebrato il 50 anniversario della costituzione della Brigata “Garibaldi”.

Medaglia e T-shirt

C’è Partenope distesa sul Golfo, accarezzata dai raggi del sole, sullo sfondo il Vesuvio, uno spaccato del percorso, proprio quel rettilineo filante che accoglie il fiume di atleti in andata ed in ritorno, un vero e proprio pezzo degno della migliore tradizione artigiana napoletana, la medaglia della Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2025.

Napoli Running, società organizzatrice dell’evento, si è, dunque, superata nella realizzazione della medaglia finisher, un oggetto rotondo, dorato, splendente, ammaliante, dalle forme sinuose ed avvolgenti che richiamano le onde del mare, che sarà un prezioso compagno in grado di evocare le emozioni delle fatiche per conquistarlo. Gambe e cuore, emozioni e sudore per vivere la Napoli City Half Marathon tutta d’un fiato e andare al traguardo a ricevere questo magnifico premio che racconta ancora come “All Runners Are Beautiful” che testimonia l’inclusività della corsa, uno sport di tutti, per tutti, da vivere come forma di socialità, per battere sé stessi o per condividere piccoli traguardi, per raccontare storie di vita e accendere temi di solidarietà, per condividere una passione con famiglia e amici o trovare un momento di introspezione.

Azzurra come il cielo, come il mare, come il cuore dei napoletani e con uno stile unico. Tutto questo è la T-shirt con cui adidas veste la Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio. A tutti i runner il compito di sfoggiarla lungo le strade del capoluogo campano, di trasformare i chilometri di gara in emozioni, da indossare, come una seconda pelle, per ricordare di aver calcato il percorso di mezza maratona più veloce d’Italia, sulla scia di grandi campioni internazionali.

Peroni Nastro Azzurro

Tutti i partecipanti alla gara troveranno all’interno del pacco gara un voucher da utilizzare in area expo per degustare una Peroni Nastro Azzurro 0.0%, e avranno così l’occasione di gustare la birra analcolica dall’inconfondibile gusto italiano Peroni Nastro Azzurro. Peroni Nastro Azzurro 0.0% mantiene la sua promessa di gusto, praticamente identica al profilo di gusto di Peroni Nastro Azzurro, ma con lo 0.0% di alcol, grazie al processo di dealcolizzazione, rispondendo alle esigenze di quei consumatori che richiedono un‘ esperienza di gusto italiano autentico ma senza alcol, tra cui gli atleti della Napoli City Half Marathon. Un gusto che si arricchisce dell’orgoglio di un’azienda che vanta qualità di tradizione italiana e che, con questo prodotto, permette di vivere l’italianità in ogni sorso, anche con lo 0,0% di alcol.

Il brand accoglierà i visitatori già nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 febbraio all’Expo Village – anche quest’anno posizionata alla Mostra D’Oltremare – in uno spazio celebrativo, in piena atmosfera Peroni Nastro Azzurro.

NH Napoli Panorama

Squadra che vince non si cambia e Napoli Running ha trovato nell’NH Napoli Panorama un compagno di squadra che ha tutte le caratteristiche per proseguire la virtuosa strada intrapresa dalla Napoli City Half Marathon per un evento di sempre maggiore successo. NH Napoli Panorama, l’hotel più alto d’Italia, torna ad essere il quartier generale di Napoli Running, un’oasi di comfort, eleganza e calorosa ospitalità dove alloggiano tutti i top runner, lo staff dell’evento e tantissimi delle migliaia di atleti ed accompagnatori provenienti da tutto il mondo in occasione della Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio.

adidas -The Running Lab

Nella scorsa edizione, Napoli City Half Marathon ha ospitato il lancio di “The Running Lab”, il laboratorio itinerante di adidas che, attraverso la raccolta di dati e informazioni accompagna i runner in un percorso di maggior consapevolezza. Alla base dell’esperienza, tecnici di alto profilo professionale per migliorare il modo di correre di ciascuno in base alle proprie caratteristiche. Si parte dal Foot Scan in 3D, una piattaforma dotata di telecamere permette di riprodurre in 3D le impronte dei piedi, restituendo dati relativi ad eventuali asimmetrie che saranno incrociati con i dati ottenuti in fase di Hi-Tech Gait Analysis. Si tratta di uno studio biomeccanico computerizzato dell’appoggio in posizione statica e con le dinamiche di appoggio in movimento, sostanzialmente per valutare la distribuzione del peso in fase dinamica, che si svolge sotto gli occhi di un podologo sportivo. Si passa poi alla fase Try-On, la prova della calzatura sotto la guida di tecnici specializzati che si avvarranno di tapis roulant avanzati per studiare ampiezza del passo, frequenza di appoggio, wattaggio di ciascun arto, inclinazione del busto in corsa e oscillazione verticale. L’esperienza si chiude con la consulenza personalizzata di un top running coach che ha il compito di chiarire dubbi e disegnare la strada per ottenere il meglio della performance con riduzione degli infortuni. A richiesta, è possibile ottenere una tabella di training studiata sugli obiettivi agonistici personali. Il servizio sarà disponibile venerdì 21 e sabato 22 presso il padiglione 3B della Mostra d’Oltremare.

Top runner donne

Italia, Burundi, Etiopia, Kenya e Polonia, sono queste le bandiere che sventolano sulla linea di partenza femminile della Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio. In gara Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) che da Napoli, lo scorso anno, dopo il terzo posto del 2022, ha conquistato la piazza d’onore, iniziando la sua volata verso la maratona delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il palmares recita di maglie azzurre, del primato italiano femminile di maratona e di quello di mezza maratona, condiviso con Nadia Ejjafini, staccato proprio sulle strade di Napoli, lo scorso anno, con il crono di 1h08:27, di un numero esemplare di medaglie, come quella di campionessa nazionale Ucraina 10 km su strada nel 2019, un passato a cui si aggiunge l’oro tricolore nei 10 km su strada nel 2021 e 2022, l’11^ piazza ai Campionati del Mondo di Mezza Maratona del 2023 e una pioggia di gradini del podio in tantissime altre competizioni.

Sofiia correrà gomito a gomito con la keniana Gladys Longari Cherop, già capace del crono di 1h07:28 – Milano (ITA) 2023 e incalzata, a sua volta, dall’etiope Alemitu Olana Tariku, nel 2019 medaglia d’oro ai Campionati Africani U20 3000m e bronzo nei 5000m, argento ai Campionati del Mondo di Cross. L’etiope vanta un personal best di 1h07:49 fatto segnare a Madrid nel 2023.

Il gruppo delle inseguitrici vede la burundese Elvanie Nimbona (ASD Carmax Camaldolese), ottava ai Campionati Africani 5000m nel 2014 e 10000m nel 2022, sulle strade del capoluogo campano, per limare il primato di 1h10:32 strappato a Udine nel 2018. Poco più dietro ci sarà la polacca Alexandra Lisowska con un curriculum di tutto rispetto, nel quale sono in lista titoli di Campionessa Nazionale 10km strada 2020, Maratona 2021, 10000m 2022, campionessa europea di maratona nel 2022 ed il primato nazionale di maratona. La Lisowska porta in dote il crono di 1h12:06 ottenuto a Roma nel 2024 e dovrà battersi con l’altra azzurra, Aurora Bado (CS Carabinieri Sez. Atl) che ha già dimostrato di che pasta è fatta conquistando il bronzo ai Campionati Europei 10000m nel 2023 e collezionando un primato di specialità di 1h12:33 a Berlino nello stesso anno. Per lei sarà la prima esperienza sulle strade partenopee.

Top runner uomini

In sei per issare il tricolore italiano, quattro dal Kenya, tre dall’Etiopia, un atleta da Burundi, Gran Bretagna, Rwanda e uno da Israele. Una start list di diciassette uomini pronti ad illuminare e infuocare le strade di Napoli. L’uomo da battere è il keniano Andrew Lorot che porta in dote un personale di 59:54 fatto segnare a Marugame (JPN) nel 2023 ma subito dietro, a soli sei secondi, c’è il connazionale Edward Konana Koonyo, lo scorso anno a Gentbrugge (BEL) ha saputo tagliare il traguardo allo scoccare dell’ora netta, 60:00. A pochi secondi si intravede la cavalcata azzurra di Daniele Meucci (CS Esercito), uno dei più forti atleti che l’Italia abbia mai avuto.

Meucci nel suo infinito curriculum e nella sua ormai ventennale carriera ad altissimo livello, vi sono ben tre partecipazioni alle Olimpiadi, Londra 2012, Rio De Janeiro 2016 ed infine, lo scorso anno, a Parigi 2024. Meucci, ingegnere pisano, vanta un brillantissimo oro ai campionati europei di maratona a Zurigo 2014, tre medaglie agli Europei, una d’argento nei 10000 metri piani a Helsinki 2012 e due di bronzo: nei 10000 m piani a Barcellona 2010 e nella mezza maratona ad Amsterdam 2016. Ha inoltre vinto 10 titoli nazionali assoluti in 5 specialità diverse. Il suo primato di mezza maratona è di 60:11, conquistato a Roma nel 2021.

Il fiato sul suo collo è quello dell’etiope Haftamu Abadi Gebresilase, quinto ai Campionati Africani di Mezza Maratona nel 2024 e capace di 60:27 a Poznan nel 2023. Sulla carta, potremmo collocare il nostro uomo di punta Yohanes Chiappinelli proprio qui, grazie al suo 60:45 fatto segnare a Pisa nel 2022, per lui un’ampia collezione di medaglie nei 3000s ai Campionati Europei under20 2015 e under23 2017, più volte record allievi dei 3000s, persino capace di strappare a Francesco Panetta il primato nazionale nei 3000s nel 2016, quando ha conquistato il quinto posto ai Mondiali under20. Il salto di qualità a livello assoluto nel 2018 con il bronzo agli Europei di Berlino nei 3000s e l’ulteriore salto di qualità con il primato nazionale di maratona, da qui parte la sua cavalcata per aggiungere emozioni ad una Napoli City Half Marathon da record.

Ancora Kenya con Noah Kipkemboi che porta in dote il primato di 60:52 da Lisbona nel 2018, mentre un grande protagonista della gara arriva sarà Maru Teferi, nazionalità israeliana, con un personale di 60:52 in mezza maratona e un pregevole 2:04:44 fatto a Valencia Marathon a dicembre 2024 che vale anche quale record nazionale d’Israele. E‘ Il vice campione mondiale di maratona, una medaglia d’argento conquistata ai Campionati Mondiali di Budapest 2023. Da sottolineare anche il suo 4° posto in mezza maratona ai Campionati Europei di Roma 2024 e un’altra prestigiosa medaglia d’argento nella maratona dei Campionati d’Europa del 2022 a Monaco di Baviera. Verrà a Napoli per vincere la gara e fare il nuovo record nazionale israeliano in mezza maratona.

Primo gruppo di inseguitori con il britannico Mahamed Mahamed, quarto all’ultima edizione della maratona di Londra e capace di 61:16 a Londra nel 2023, il keniano Zacharia Krop, al debutto sulla distanza a Trento, lo scorso anno, ha fermato il cronometro in 61:19, e il burundese Therence Bizoza (Toscana Atl. Jolly), abituato a gareggiare in Italia dove ha anche fatto registrare il primato nazionale di specialità, quando, nel 2022 concluse la mezza maratona di Arezzo in 61:30. Poco più indietro c’è l’etiope Teka Asefa Baryau che ha da poco firmato il personale di 61:47 a Casablanca (Mar). Sventola ancora la bandiera tricolore grazie a Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe) che porta in dote il personale di 62:25 da Valencia, nel 2021. Alle sue spalle l’etiope Gebrheat Wbet Muruts che ha firmato il crono di 62:58 a Bilbao nel 2024 e che dovrà guardarsi dagli altri azzurri, Ademe Cuneo (Atl. Casone Noceto) e Michele Fontana (GP Parco Alpi Apuane), rispettivamente capaci di 63:09 a Riga nel 2023 e 63:38 a Roma nello stesso anno. Cuneo sfida anche il compagno di squadra, il rwandese Yves Nimubona, quinto ai Giochi del Commonwealth 5000m nel 2022, sesto ai Campionati Africani 10000m nel 2022 e capace del crono di 63:45 a Civitanova nel 2024. Chiude le fila Raffaele Giovanelli (Asd. International Security S.), lo scorso anno tredicesimo assoluto e secondo italiano, alle spalle dell’azzurro Yassine Rachik, con il crono di 66:47.