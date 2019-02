Zurigo-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la sfida in streaming e tv

Zurigo-Napoli, gara valida per i sedicesimi di finale di Europa League, si disputerà giovedì 14 febbraio in Svizzera: le scelte di Ancelotti e tutti i modi per poter seguire la sfida in streaming e tv.

Zurigo-Napoli | L’Europa League, dopo la lunga pausa invernale, entra nella fase cruciale con le sfide a eliminazione diretta, live e in chiaro per tutti solo su TV8. Al Letzigrund Stadion il Napoli fa visita agli svizzeri dello Zurigo nell’andata dei 16esimi di finale: l’incontro sara’ trasmesso, in diretta su TV8, giovedi’ 14 febbraio, alle ore 21.00. Pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport, alle ore 20.30, con i collegamenti con gli inviati sul campo per “respirare” l’atmosfera dello stadio ed essere aggiornati in tempo reale sulle formazioni ufficiali. In studio, Anna Billo’ con Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani e Fayna, che raccontera’ curiosita’ e aneddoti su match e personaggi. Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, lo studio post-partita con le interviste a caldo e i commenti dei giocatori e degli allenatori. A mezzanotte, Terzo Tempo Europa, il talk show di Sky Sport dedicato alla tre giorni di coppe europee con l’analisi dei temi principali delle sfide di Europa e Champions League. Spazio ai gol e ai gesti tecnici piu’ spettacolari, alle rivelazioni e alle dichiarazioni di allenatori e giocatori.

A seguire, a mezzanotte e mezza, gli highlights di tutte le partite di andata dei sedicesimi di Europa League. Riflettori puntati, in particolare, sulle sfide che vedono in campo Inter e Lazio, opposte, rispettivamente, a Rapid Vienna e Siviglia. A seguire, le fasi salienti delle quattro sfide di Champions League, in programma tra martedi’ e mercoledi’, con particolare attenzione al match della Roma, che ospita il Porto.

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Designato l’arbitro di Zurigo-Napoli

La Uefa ha designato gli arbitri per le gare di andata dei sedicesimi di Europa League che vedranno in campo giovedi’ Lazio, Inter e Napoli. Sara’ Milorad Mazic l’arbitro di Zurigo-Napoli (ore 21). Il serbo ha gia’ incrociato i partenopei in occasione della sconfitta di Londra contro l’Arsenal per 2-0 durante la fase a gironi della Champions League 2013-14.

Le probabili formazioni

Zurigo: Brecher, Maxso, Kharabadze, Untersee, Domgjoni, Odey, Bangura, Schonbachler, Kololli, Kryeziu, Khelifi.

Napoli: Ospina, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Ounas, Diawara, Ruiz, Zielinski, Milik, Insigne. All.: Ancelotti