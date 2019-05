Verso Napoli-Cagliari, Ancelotti recupera Insigne e Allan

In vista di Napoli-Cagliari, posticipo di domenica sera, il tecnico potrà contare di nuovo sui due giocatori: il capitano si candida per giocare in coppia con Mertens.

Napoli-Cagliari | Mattinata di allenamento per il Calcio Napoli in vista del posticipo di domenica sera al San Paolo contro il Cagliari. Lorenzo Insigne e’ completamente recuperato dal problema muscolare e contro i sardi potrebbe essere in campo dal primo minuto al fianco di Mertens. Potrebbe toccare, infatti a Milik riposare a meno che Ancelotti non voglia riproporre il capitano a sinistra lasciando invariato l’attacco delle ultime sfide. In caso contrario ci potrebbe essere Younes nella posizione dove a Frosinone ha fatto la differenza.

A riposare a centrocampo potrebbe essere Fabian Ruiz.

A centrocampo rientrera’ Allan. In coppia dovrebbe esserci Zielinski per far tirare il fiato a Fabian. A destra Callejon. In porta da capire se Meret sara’ preferito ad Ospina o meno. Koulibaly come sempre presente e anche Luperto ha buone possibilita’ di essere riconfermato. Sui lati Hysaj e Mario Rui.

Domani alle 12.30 conferenza stampa di Ancelotti.