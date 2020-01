Verso Lazio-Napoli: terapie per Maksimovic, personalizzato per Koulibaly

Provando a mettere subito da parte la sconfitta subita contro l’Inter, Gattuso ha chiamato tutti a raccolta in vista di Lazio-Napoli, che si disputerà sabato all’Olimpico.

Lazio-Napoli | Il Calcio Napoli si è messo subito al lavoro nel giorno dopo la sconfitta con l’Inter per preparare la trasferta di sabato all’Olimpico contro la Lazio. La squadra si e’ divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l’Inter hanno svolto lavoro di scarico in palestra mentre gli altri uomini della rosa, sui campi 2 e 3, sono stati impegnati in torello e attivazione in avvio sessione. Successivamente seduta tecnico tattica ed esercitazioni finalizzate al possesso palla, chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie per Maksimovic, lavoro personalizzato per Koulibaly mentre Ghoulam non si e’ allenato per uno stato influenzale.