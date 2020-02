Verso Cagliari-Napoli, Insigne preoccupa Gattuso

I dubbi di Rino Gattuso in vista di Cagliari-Napoli ruotano tutti intorno a Lorenzo Insigne, con il capitano rimasto fuori dal match di Coppa Italia contro l’Inter per un problema al ginocchio.

Cagliari-Napoli | Pereiro o Birsa dal 1′ Maran senza lo squalificato Nainggolan per la sfida di domenica contro il Napoli. E, in allenamento, l’allenatore cerca l’assetto giusto per ‘mascherare’ l’assenza del giocatore belga. Il tecnico potrebbe cambiare modulo o lanciare dal 1′ Pereiro o Birsa. Tornato da alcuni giorni nel gruppo il capitano Ceppitelli. Ancora ai box, invece, Faragò e Cacciatore, alle prese con le terapie: è pronto Mattiello. Rog ha lavorato parzialmente in gruppo: difficile il suo recupero contro gli ex compagni. La squadra tornerà in campo domani mattina.

In casa azzurra, ritorno agli allenamenti divisi in due gruppi per il Napoli, dopo il successo di San Siro in Coppa Italia e verso la trasferta di Cagliari. Chi ha giocato contro l’Inter dall’inizio ha fatto scarico in palestra, mentre gli altri uomini della rosa hanno fatto torello e attivazione muscolare, prima di una serie di partitine a campo ridotto. Da verificare le condizioni di Insigne che a Milano è stato a riposo per una contusione subita contro il Lecce.