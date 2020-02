Sampdoria-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Sampdoria-Napoli è la sfida che chiude la ventiduesima giornata di Serie A: i dubbi di Ranieri e Gattuso e tutti i modi per seguire il match.

Sampdoria-Napoli | C’è bisogno di conferme. Dopo la vittoria sulla Juventus, Gattuso è in cerca di nuovi successi e soprattutto di nuovi punti, prima di poter ufficialmente dichiarare chiusa la crisi del Napoli. A Genova con la Sampdoria, lunedì sera, a un Napoli rafforzato sia dalle presenze dei nuovi acquisti, sia dal ritorno di alcuni infortunati lungo degenti, si offre una prima occasione per dimostrare che le paure e il buio sono solo un brutto ricordo e che il futuro è decisamente più roseo.

A Marassi l’allenatore potrà finalmente disporre, oltre che di Demme e Lobotka, già del tutto inseritisi nella squadra, anche di Politano che rappresenta per Gattuso la migliore alternativa possibile a Callejon. Ma non solo. A Genova il tecnico potrà schierare, se lo riterrà opportuno, anche Koulibaly, Maksimovic e Mertens, definitivamente guariti dopo gli infortuni. C’è qualche dubbio ancora riguardo ad Allan, che si è allenato ieri solo parzialmente assieme ai compagni, a causa del problema al muscolo sartorio di una gamba che lo ha tenuto fuori squadra la scorsa settimana.

Sampdoria-Napoli, probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 18 Thorsby, 21 Tonelli, 15 Colley, 29 Murru; 7 Linetty, 4 Vieira, 6 Ekdal, 11 Ramirez; 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini. (22 Seculin, 30 Falcone, 33 Rocha, 19 Regini, 5 Chabot, 91 Bertolacci, 26 Leris, 20 Maroni, 8 Barreto, 14 Jankto, 9 Bonazzoli). All.: Ranieri.

Squalificati: Bereszynski.

Diffidati: A.Ferrari.

Indisponibili: A.Ferrari, Depaoli.

Napoli (4-3-3): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski, 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne. (1 Meret, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 13 Luperto, 68 Lobotka, 12 Elmas, 21 Politano, 11 Lozano, 98 Leandrinho, 14 Mertens, 9 Llorente). All.: Gattuso.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Elmas.

Indisponibili: 2 Malcuit, 31 Ghoulam, 5 Allan, 34 Younes.

Arbitro: Lapenna di Roma.

Quote Snai: 4,50; 3,75; 1,77.

Dove vedere il match in streaming e tv

Sampdoria-Napoli si disputerà lunedì 3 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky. In particolare sarà visibile sui canali di Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Per vedere il match in streaming è possibile collegarsi a Sky Go oppure acquistare un ticket su NOW TV.