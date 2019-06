Pallanuoto, Finale playoff: Carpisa Yamamay Acquachiara battuta a Trieste in gara 1

Negli ultimi secondi del terzo tempo le padrone di casa allungano sulla Carpisa Yamamay Acquachiara (7-5) con Rattelli e Klatowski per poi vincere nella quarta frazione.

Disco rosso per le Ach Girls a Trieste. La Carpisa Yamamay Acquachiara perde gara 1 con un punteggio che penalizza le biancazzurre di Damiani, che per quasi tre tempi hanno giocato una buona partita.

Nella prima parte del match Acquachiara avanti 1-2 e 2-3. E’ De Magistris a firmare il secondo vantaggio biancazzurro, che sarà anche l’ultimo. Trieste con un parziale di 3-0 capovolge il punteggio (5-3) ed è brava la squadra di Damiani a reagire subito riequilibrando le sorti del match (5-5) con una doppietta di Foresta nel giro di un minuto. Poi, però, nell’ultimo giro di lancetta del terzo tempo le padrone di casa allungano nuovamente (7-5) con Rattelli e Klatowski per poi dilagare nella quarta frazione.

Nulla è ancora perduto, ovviamente: le Ach Girls proveranno a pareggiare il conto giovedì prossimo in gara 2 a Scampia per poi giocarsi tutto in gara 3 domenica prossima a Trieste.