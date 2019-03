Pallanuoto, A2 femminile: domenica Ach Girls a Scampia contro la Roma Vis Nova

Pallanuoto: Domenica la Carpisa Yamamay Acquachiara ospiterà nella piscina “Massimo Galante” di Scampia la Roma Vis Nova.

Per l’ennesima volta in questo campionato di pallanuoto Barbara Damiani sarà costretta a cambiare formazione. Domenica non sarà in acqua Roberta Tortora per problemi di lavoro. Il tecnico biancazzurro, tuttavia, potrà recuperare Eliana Acampora che – per gli stessi motivi – era stata costretta a saltare la vittoriosa partita di Catania.

Domenica la Carpisa Yamamay Acquachiara ospiterà nella piscina “Massimo Galante” di Scampia la Roma Vis Nova. Fischio d’inizio a mezzogiorno, ingresso gratuito, direzione di gara affidata a Rotunno. “E partita – aggiunge Barbara Damiani – tutt’altro che facile per noi visto che la squadra capitolina annovera nel suo organico giocatrici di grande esperienza”.

A cominciare dal centro Risivi e dal tandem Angiulli-Muccio che ha realizzato quasi la metà dei 48 gol messi a segno dalla squadra giallorossa, che naviga a centroclassifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie contro Firenze (in trasferta), Brizz e Mesina. Ma il miglior biglietto da visita nella pallanuoto femminile sono le due sconfitte di misura contro Sporting Flegreo e Cosenza, ovvero due delle tre squadre che precedono l’Acquachiara in classifica.

nella foto Eliana Acampora e Roberta Tortora