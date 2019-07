Campionati Europei giovanili di Nuoto in Acque libere a Racice: Convocati anche due atleti del Circolo Canottieri Napoli Iaccarino e Giordano.

Dopo i brillanti risultati ottenuti in questa stagione, la Federazione Italiana Nuoto ha comunicato gli atleti convocati per i prossimi Campionati Europei giovanili di Nuoto in Acque libere a RACICE. Fra i convocati anche i due atleti del Circolo Canottieri Napoli Iaccarino che gareggerà nella 10 km e Giordano nella 5 km.