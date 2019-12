Napoli-Parma, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Parma si disputerà sabato alle 18 allo stadio San Paolo: ecco tutti i dubbi di Gattuso e D’Aversa e come poter seguire il match in streaming e tv.

Napoli-Parma | Occhi puntati sul Napoli nell’anticipo della 16/a giornata contro il Parma al San Paolo. C’è grande curiosità di vedere la reazione della squadra dopo l’avvicendamento sulla panchina fra Carlo Ancelotti e Rino Gattuso. E c’è sicuramente lo zampino dell’allenatore calabrese nella quota assegnata dagli analisti Snai alla vittoria dei partenopei sugli emiliani. La carica di Gattuso ha contribuito a portare fino a 1,30 la valutazione sul successo degli azzurri, che probabilmente sarebbero stati favoriti, ma magari meno nettamente, considerato che in campionato non vincono da otto turni.

Dunque, buona la prima per ‘Ringhio’, dicono i trader, che invece fanno salire a 5,50 il pari e a 9,50 il blitz emiliani. Il nuovo tecnico del Napoli è intenzionato a cambiare modulo, optando per un più spregiudicato 4-3-3, al quale è particolarmente votato. In termini di quote la svolta offensiva si traduce in una più alta probabilità di Over, ossia di una partita con almeno tre reti complessive, opzione da 1,50 sul tabellone scommesse.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: Maksimovic

Indisponibili: Malcuit, Tonelli

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Inglese, Karamoh, Kucka, Scozzarella

Napoli-Parma, dove vederla in streaming e tv

La partita tra Napoli e Parma si giocherà sabato 14 dicembre 2019 alle ore 18:00. La sfida in programma al Mazza sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e sarà visibile anche in streaming attraverso le piattaforme SkyGo e Now TV.