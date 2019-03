Napoli-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Juventus si disputerà domenica alle 20.30 a Fuorigrotta: tutte le scelte e i dubbi dei due tecnici e come poter seguire la sfida del San Paolo.

Napoli-Juventus | Torna a parlare Carlo Ancelotti. Alla vigilia della sfida con la Juventus il tecnico del Napoli incontrera’ i giornalisti oggi pomeriggio alle 15. L’occasione per farlo e’ ottima visto e considerato che si affronta la capolista e l’avversaria principale degli ultimi anni. L’allenatore azzurro sta provando e riprovando la formazione che dovra’ affrontare i bianconeri. Ci vuole una prestazione perfetta per poter avere la meglio tenendo sempre presente che poi giovedi’ ci sara’ l’incontro molto importante con il Salisburgo nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Ancelotti, comunque, ieri mattina ha provato Chiriches al fianco di Koulibaly in attesa di capire come sta Maksimovic che a Parma era uscito subito dal campo. Il serbo, comunque, e’ molto piu’ in forma del rumeno e ha dimostrato di poter stare bene nella difesa a quattro di Ancelotti. Altro dubbio in attacco. Si deve capire chi tra Mertens e Milik fara’ coppia con capitan Insigne che rientra dopo la squalifica. Favorito il polacco sul belga nonostante qualche problema fisico accusato in settimana.

Sulla corsia sinistra dovrebbe rientrare Ghoulam anche se Mario Rui si e’ ripreso. A meno che Ancelotti non voglia confermare Hysaj con Malcuit a destra. A centrocampo non si muove niente. Fabian e Allan al centro con Callejon e Zielinski sulle fasce. Naturalmente in panchina ci sono Verdi e Ounas che scalpitano per poter essere della partita anche a gara in corso.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic (Chiriches), Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Insigne, Milik.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri

Dove vedere Napoli-Juventus in streaming e tv

La sfida andrà in scena domenica 3 marzo alle ore 20:30 presso lo stadio San Paolo di Napoli. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (canale 202). Inoltre per gli abbonati sarà possibile usufruire dei servizi streaming Sky Go e Now Tv.