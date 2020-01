La Virtus Bava Pozzuoli domani in trasferta contro la Virtus Cassino

Il girone di ritorno della Virtus Pozzuoli prenderà il via questo sabato (ore 19) in casa della Virtus Cassino.

Con la vittoria ottenuta contro la Pallacanestro Nardò la Virtus Bava Pozzuoli ha messo a segno una doppietta importantissima chiudendo il girone d’andata a 14 punti. Questo sabato Errico e compagni saranno di scena in casa della Virtus Cassino (ore 19).

COACH GENTILE: “La vittoria contro Nardò è stata importante perché conquistata giocando di squadra e sapendo soffrire nonostante le non perfette condizioni di Gianluca Tredici e l’assenza di Andrea Picarelli – dichiara il tecnico puteolano Mariano Gentile -. Ancora una volta, così come contro Avellino, devo elogiare le prove di Bordi, Nacca e Lurini che non si sono risparmiati e che stanno dimostrando una crescita graduale nel corso del campionato”.

Dopo un periodo altalenante la Virtus Pozzuoli ha ritrovato il giusto equilibrio tattico e di squadra per affrontare il girone di ritorno. “Fino a questo momento la nostra stagione ha avuto degli alti e bassi – continua Gentile -. Ma questo è fisiologico quando si lavora con una squadra composta da giovani. Dispiace non tanto per le sconfitte in sé, perché le abbiamo subite da squadre forti, ma per come sono arrivate, c’è un po’ di rammarico per come abbiamo perso alcune partite che, secondo me, avremmo dovuto affrontarle con un piglio diverso”.

IL PROSSIMO AVVERSARIO

Il girone di ritorno del roster gialloblù prenderà il via questo sabato (ore 19) in casa della Virtus Cassino. “Da inizio stagione non ci siamo posti nessun obiettivo ma puntiamo ad andare avanti partita dopo partita – conclude Gentile -. Nelle ultime due gare abbiamo dimostrato grande compattezza, nonostante le assenze di Tredici e Picarelli. Abbiamo messo in campo uno spirito combattivo di vera squadra, cosa che dovremo fare anche contro Cassino, formazione ostica e composta da elementi di categoria. Non dobbiamo assolutamente guardare alla loro posizione di classifica ma andare in campo come fosse una finale“.

Arbitreranno l’incontro i signori Michele Biondi di Trento e Mattia De Rico di Venezia.