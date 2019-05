Kickboxing Improta: successi per Armando Cervo, Giuseppe Marino e Alessandro Shurdak nei campionati nazionali assoluti I.C.O. Italia (svoltisi a Roma).

Domenica 5 maggio, presso il centro sportivo “Danilo Boxe” di Roma, si sono svolti i Campionati nazionali assoluti I.C.O. Italia – Kickboxing Promotion. La kickboxing Improta ha preso parte alla kermesse sportiva con quattro atleti, di cui tre si sono aggiudicati il gradino più alto del podio.

Si tratta di Armando Cervo (cintura nella “Free Boxe”), Giuseppe Marino (“Free Boxe”) ed Alessandro Shurdak (“Kick Boxing”). Proprio Shurdak ha sbalordito i presenti in platea per il suo carisma da vero combattente mischiato a tecnica e velocità impressionanti. In zona medaglie anche Giuseppe Rigliaco.

“Anche questa volta, nel nostro piccolo, abbiamo ben figurato – dicono il Maestro Antonio Improta e l’istruttrice Vincenza Improta, guide del ‘Group Improta’ -, nonostante l’assenza di alcuni atleti di punta. Il gruppo ha onorato a pieno la scuola teverolese, dando seguito a quanto di buono già dimostrato su numerosi altri ring d’Italia. Siamo pronti ad affrontare nuove sfide – concludono – con lo spirito combattivo e determinato che ci contraddistingue da anni”.