Capri-Napoli 2019: secondo successo di fila per Barbara Pozzobon (atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato).

L’Agente Barbara Pozzobon, atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, in forza alla Questura di Napoli, ha vinto la finale del Circuito Mondiale FINA con il primo posto alla Capri – Napoli.

Sono 36 i km che separano l’isola di Tiberio dal Golfo di Partenope e Barbara ha compiuto un’impresa straordinaria nuotando per 7 ore e 25 minuti. Per la Pozzobon è il secondo successo di fila alla “Capri-Napoli” dopo aver conquistato in Argentina la medaglia d’oro a Santa Fe e la medaglia d’argento a Rosario.

Sul podio un’altra atleta italiana, Alice Franco (Esercito), e l’argentina Romina Imwinkelried. Buona prova anche per l’Agente Scelto Edoardo Stocchino che con il quinto posto chiude la classifica finale di Coppa del Mondo Fina Ultramarathon Swin Series, piazzandosi al secondo posto della classifica generale.