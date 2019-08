Calciomercato Napoli, torna di moda Lozano: azzurri pronti a pagare la clausola

Calciomercato Napoli: per gli azzurri tutto gira intorno ai nomi di Icardi, James Rodriguez e Lozano, con il messicano che potrebbe essere il rinforzo scelto per Carlo Ancelotti da parte della società.

Calciomercato Napoli | Nel calciomercato che non si ferma mai, continua la guerra tra l’Inter e Icardi, che, secondo quanto viene riferito dagli organi di stampa, minaccia di andare per vie legali. Maurito e’ sempre inseguito da Roma, Juventus e Napoli, che pero’ e’ tornato forte su Hirving Lozano del PSV. II club olandese e’ stato appena eliminato dai preliminari di Champions League e questo potrebbe agevolare gli azzurri nella trattativa: il giocatore messicano vuole giocare nell’Europa che conta.

Per arrivare all’esterno messicano, il presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbe convinto a versare l’intero corrispettivo della clausola rescissoria del giocatore al club olandese. Ovvero quei 42 milioni di euro che, a onor del vero, sono la stessa cifra richiesta dal Real Madrid per James. Ma la diversa età dei due giocatori (24 Lozano e 28 il colombiano), fa la differenza, anche in ottica futura.

Le parole del procuratore di Verdi.

In lista di sbarco, in casa Napoli, c’è sempre Simone Verdi. Oggi, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato il suo procuratore, Donato Orgnoni. “Andare via dal Napoli? Domanda precisa a cui non seguira’ una risposta altrettanto precisa, ma solo perche’ non lo so. Abbiamo dato disponibilita’ al Napoli di restare perche’ vorremmo dare continuita’ dal progetto, ma abbiamo chiesto garanzie minime perche’ Simone ha bisogno di giocare di piu’ e sarebbe anche un peccato tenerlo e non farlo giocare. Nonostante abbia giocato poco, Verdi ha ottimi estimatori e anche a Napoli conoscono il valore del giocatore”.