Calciomercato Napoli, si stringe per Amrabat: Giuntoli incontra gli agenti

Calciomercato Napoli: il direttore sportivo degli azzurri oggi a Milano per provare a chiudere per il giocatore marocchino del Verona Sofyan Amrabat.

Calciomercato Napoli | Sofyan Amrabat è ai primi posti sul taccuino di Cristiano Giuntoli per rinforzare il centrocampo del Napoli. Il club azzurro, secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, avrebbe già trovato un accordo da 35 milioni di euro per portare all’ombra del Vesuvio sia il marocchino che il difensore Rrahmani, che tanto bene stanno facendo in questa prima parte di stagione.

Proprio oggi, il direttore sportivo del Calcio Napoli sarà a Milano per incontrare gli agenti di Amrabat e chiudere la trattativa, bruciando la concorrenza dell’Inter, che nelle ultime settimane si è interessata a lui.