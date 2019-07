Calciomercato Napoli, in Inghilterra sicuri: azzurri beffati, Pepè all’Arsenal

Calciomercato Napoli: secondo quanto riferito dalla BBC, sarebbe saltata definitivamente la trattativa per portare in azzurro l‘attaccante ivoriano, che si trasferirà in Premier.

Calciomercato Napoli | Nicolas Pepe’ a un passo dall’Arsenal. Secondo la “BBC Sport”, il 24enne attaccante ivoriano vestira’ la maglia dei Gunners nella prossima stagione: il club londinese avrebbe trovato l’accordo col Lille per 80 milioni di euro da versare in piu’ tranche, resterebbe ora da chiudere l’intesa col calciatore ma sarebbe questione di 24-48 ore.

Nell’ultima stagione per Pepè 23 gol in 41 partite.

Beffato il Napoli, che come l’Arsenal aveva soddisfatto la richiesta del Lille ma senza riuscire a trovare un accordo con l’entourage di Pepe’. L’esterno ivoriano, 23 gol in 41 partite nella scorsa stagione, risponde al profilo cercato dai Gunners dopo che l’affondo per Wilfried Zaha non era andato a buon fine: l’Arsenal aveva offerto circa 44,5 milioni di euro ma il Crystal Palace ne chiedeva il doppio.