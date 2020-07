Calciomercato Napoli, il City vuole Koulibaly: pronte due contropartite

Calciomercato Napoli: resta incerta la presenza in azzurro la prossima stagione del difensore senegalese, che piace molto in Premier League, soprattutto a Guardiola.

Calciomercato Napoli | Kalidou Koulibaly non vuole sentire parlare di mercato ma il suo nome resta caldo sui tabloid d’Oltre Manica. Stando al “Sun”, il Manchester City resta fortemente interessato al 29enne centrale senegalese del Napoli e starebbe pensando di proporre Nicolas Otamendi e Oleksandr Zinchenko come possibili contropartite in un’operazione da oltre 70 milioni di euro piu’ bonus.

Sia Otamendi che Zinchenko sarebbero pedine gradite al Napoli che avrebbe chiesto informazioni su entrambi nel corso dei colloqui col City.