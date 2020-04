Calciomercato Napoli, dalla Spagna: offerta del Real Madrid per Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli: secondo quanto riportato dai media spagnoli, le “Merengues” sono pronte a una super offerta per il centrocampista del club azzurro.

Fabian Ruiz non e’ solo uno degli obiettivi, e’ soprattutto la priorita’ per rinforzare il centrocampo del Real Madrid. Lo scrive il sito del quotidiano spagnolo “AS” che, a questo punto, mette in secondo piano Paul Pogba fin qui sempre indicato dalla stampa spagnola come il desiderio numero 1 dei blancos. Il centrocampista del Napoli, classe 1996, ha un contratto fino al 2023, non ha clausole rescissorie e il club di De Laurentiis, sottolinea il giornale madrileno, non ha nessuna intenzione di ridurre le richieste economiche nonostante la crisi dovuta allo stop dei campionati per il coronavirus. La cifra che potrebbe sbloccare tutto, dunque, resta quello dei 100 milioni di euro.

Secondo AS le trattative per il rinnovo tra lo spagnolo e il Napoli sono ferme e il giocatore vorrebbe inserire nel contratto una clausola rescissoria che potrebbe permettere al Real, o magari al Barcellona che da quando c’e’ Setien avrebbe intensificato i contatti, di accontentare il club azzurro e ingaggiarlo. Se ne parlera’ in estate, assicura AS.