Calciomercato Napoli, anche gli azzurri su Alexis Sanchez

Calciomercato Napoli: Sanchez è fuori dai piani del Manchester United e secondo i tabloid inglesi sarebbe finito nel mirino di alcuni club della nostra Serie A.

Titoli di coda sul matrimonio fra Alexis Sanchez e il Manchester United e futuro in Italia per l’attaccante cileno. Nonostante le dichiarazioni pubbliche di Solskjaer, i Red Devils sono pronti a cedere il Nino Maravilla, chiuso davanti dai vari Rashford, Martial, James e Mason. E per i tabloid inglesi Juventus, Napoli, Inter e Milan sarebbero alla finestra. Appena 5 gol in 45 gare con la maglia dello United, Sanchez sarebbe felice di tornare in Italia, dove ha giocato gia’ con l’Udinese, e il suo agente Fernando Felicevich avrebbe incontrato nello scorso maggio i dirigenti della Juventus per discutere della possibilita’.

Le modalità del possibile affare

I bianconeri, cosi’ come il Napoli e le due milanesi, prenderebbe pero’ Sanchez solo in prestito mentre si sarebbe defilata la Roma. All’Old Trafford preferirebbero una soluzione a titolo definitivo ma visto l’ingaggio pesante del calciatore (oltre 28 milioni di euro lordi a stagione) quasi certamente diranno si’ al prestito, accollandosi anche una parte dello stipendio.