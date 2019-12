Calcio Napoli, si ferma Koulibaly per un problema alla spalla

Il difensore del Calcio Napoli è in dubbio per la sfida di sabato pomeriggio contro l’Udinese al Friuli: al suo posto, pronto Maksimovic di fianco a Manolas.

Nuovi guai per Carlo Ancelotti. Nell’allenamento di questa mattina Koulibaly ha riportato un trauma contusivo alla spalla che lo ha costretto a saltare la seduta pomeridiana. Le sue condizioni saranno valutate domani prima di partire per Udine. Dovesse dare forfait si punterebbe su Maksimovic e Manolas al centro del reparto difensivo.

Ancora out Allan e Milik.

Difficile vedere Allan che in entrambe le sedute ha svolto lavoro personalizzato con Ghoulam e Tonelli. Milik, invece, ha svolto una parte di lavoro col gruppo e un altro da parte. Anche per lui il ritorno e’ rinviato. In attacco, dunque, ci sara’ Mertens con Lozano. A centrocampo Fabian e Zielinski. Fiducia al capitano Insigne a sinistra. Da capire se Callejon ci sara’ o saltera’ la terza partita consecutiva. Sulle fasce basse Di Lorenzo e Mario Rui. Tra i pali Meret.