Calcio Napoli, tutto quello che c’è da sapere sul Salisburgo della stella Dabbur

Una squadra giovane e trascinata dal bomber israeliano, il prossimo ostacolo del Calcio Napoli lungo la strada per Baku sarà tutt’altro che facile da superare.

Negli ottavi di Europa League, il 7 e il 14 marzo, il Napoli dovra’ affrontare il Salisburgo di Marco Rose. La squadra di Ancelotti ha evitato il Chelsea e l’Arsenal, ma ora dovra’ vedersela con il capocannoniere Munas Dabbur. Il Salisburgo e’ stato fondato il 13 settembre 1933 e si chiamava Sportverein Austria Salzburg. Fino alla sua attuale denominazione la societa’ ha cambiato diverse volte nome e colore per ragioni legate allo sponsor. Nel 2005, la squadra ha cambiato denominazione in FC Red Bull Salisburgo: con la compagnia austriaca, in 13 anni il Salisburgo ha vinto nove scudetti. Il Salisburgo sta dominando la Bundesliga austriaca e in caso di vittoria incasserebbe il suo sesto scudetto consecutivo: in totale, a oggi, la squadra ne ha conquistati ben nove.

Lo scorso anno gli austriaci eliminarono la Lazio

L’avversario del Napoli e’ tutt’altro che un avversario facile. Ne sa qualcosa la Lazio che l’anno scorso e’ stata eliminata quando gli austriaci hanno vinto 4-1 ai quarti di finale rovesciando completamente il risultato d’andata (4-2). Nelle ultime 17 partite europee in casa, inoltre, il Salisburgo resta ad oggi imbattuto e ha raggiunto gli ottavi in Europa League per la terza volta. Dalla fase a gironi, ha avuto il 53% di possesso palla. Il Napoli non ha mai affrontato gli austriaci che, invece, hanno registrato 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte contro squadre italiane. Marco Rose, ex difensore del Lipsia, del Mainz e dell’Hannover, e’ il tecnico del Salisburgo dal 2017 quando ha sostituito Oscar Garcia dopo aver vinto la Uefa Youth League.

Il giocatore di punta della squadra e’ sicuramente Munas Dabbur, il capocannoniere di questa Europa League che su 14 tiri ne ha messi a segno 7. Dal 2016, anno in cui e’ arrivato nella squadra, Dabour ha segnato 57 gol. A giugno, il calciatore passera’ al Siviglia: dopo il suo esordio nel Maccabi Tel Aviv nel 2011, e’ stato acquistato dal Grasshopper nel 2014, per approdare al Salisburgo due anni dopo.