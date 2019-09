Calcio Napoli, mercato senza “ciliegina” ma con mosse mirate per una “rosa” completa

Tutti i commentatori danno un voto alto al mercato del Calcio Napoli. Lozano e Manolas su tutti ma non bisogna dimenticare gli ottimi affari in uscita

Per analizzare tecnicamente il mercato del Calcio Napoli basta mettere uno di fronte all’altro chi è andato via e chi è arrivato per capire, facilmente, se la “rosa” è migliorata oppure no. Proviamoci:

VERDI – LOZANO

OUNAS- LLORENTE

DIAWARA -ELMAS

ROG- DI LORENZO (questo abbinamento è l’unica forzatura rispetto ai ruoli)

ALBIOL- MANOLAS

Basta analizzare queste “sostituzioni” per capire che la squadra è più completa soprattutto in attacco dove le soluzioni sono tantissime e diverse con calciatori che possono superare l’uomo (Lozano) o possono partecipare più attivamente all’azione (Callejon); che possono essere meno presenti in area (Milik) o che la possono riempire pienamente (Llorente); che possono dare assist perfetti (Insigne) o possono superare l’uomo (Younes).

Per la difesa c’è Manolas al posto di Albiol. Sicuramente il greco dà più cattiveria e velocità al reparto ma bisognerà vedere quanto peserà la mancanza tattica e di esperienza di Albiol in una difesa ormai abituata ad essere comandata dallo spagnolo. sulle fasce l’unica novità è data da Di Lorenzo mentre sono rimasti tutti compreso Hysaj (unico neo nel mercato in uscita). Chiriches è stato, praticamente sostituito da Tonelli. Poi c’è Luperto.

A centrocampo i dubbi maggiori: dentro Elmas e Gaetano (promosso dalla primavera) per Diawara e Rog mentre si spera nella esplosione definitiva di Zielinsky e Fabian Ruiz. Allan rappresenta una sicurezza dal punto di vista dell’esperienza mentre nessuno degli altri quattro raggiunge i 25 anni, anzi… Fabian 22, Elmas 19, Gaetano 20. Può un centrocampo così giovane reggere ai tanti impegni?

Il vero capolavoro, in un mercato che ha visto “soffire” tutte le squadre nella vendita dei calciatori (vedi Juventus con Higuain, Mandzukic, Matuidi, Rugani, Kedira…; o Inter con Icardi ) il Calcio Napoli è riuscito a vendere calciatori che non avevano spazio, oppure non avevano reso. Le cessioni di Verdi, Chiriches, Vinicius, Inglese, Ounas (in prestito con diritto di riscatto), Diawara, Rog, hanno portato soldi e plusvalenze importanti.

E’ mancata la “ciliegina”, è vero! Il sogno dei tifosi era James Rodriguez (forse più per il nome che per l’effettivo apporto alla squadra) oppure Icardi. Il Calcio Napoli ci ha provato ad avere James in prestito ed Icardi con soldi ma il Real non ha accettato il prestito mentre l’argentino non ha accettato Napoli come destinazione.

Voto? 6.5 in entrata 8 in uscita (con Hysaj sarebbe stato da 10).

Ora la parola spetta al campo.