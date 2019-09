Calcio Napoli, Ancelotti: “Scudetto? Vogliamo provarci. Llorente attaccante completo”

Il tecnico del Calcio Napoli esalta le qualità dell’attaccante spagnolo: “Può giocare in tutte le posizioni”.

Calcio Napoli | “Scudetto? Ci proveremo. E’ una squadra che fa bene da tanti anni, in passato e’ mancato qualcosina per arrivare al primo posto e forse e’ arrivato nel mercato oculato e ci si prova. Non e’ facile raggiungere il top ma c’e’ la convinzione di provarci”. Parola di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli intervenuto stamane ai microfoni di Radio Anch’io Lo sport su Rai Radio 1. Tredici reti realizzate, miglior attacco del campionato e qualche imperfezione in difesa.

Le parole di Ancelotti

“Se fosse tutto perfetto adesso ci sarebbe da preoccuparsi – prosegue il tecnico partenopeo – C’e’ da fare meglio ma rispetto alle prime partite, il reparto difensivo e’ migliorato grazie all’apporto di tutta la squadra”. Llorente si sta rivelando un’arma in piu’: “E’ un attaccante completo, grazie alla sua stazza sfrutta le situazioni aree ma soprattutto e’ un giocatore di calcio, arrivato con grande entusiasmo dopo il periodo in sordina al Tottenham. Ci sta dando una grossa mano. Lozano? Puo’ giocare in tutte le posizioni, e’ molto adattabile e ha qualita’ particolari. E’ molto veloce, ma se lo metti a destra non puo’ fare lo stesso lavoro di Callejon. Bisogna adattare le caratteristiche alla posizione”.