Calcio Napoli, allarme Insigne: l’attaccante va ko per una contrattura

Pessime notizie per Carlo Ancelotti, che potrebbe essere costretto a fare a meno anche dell’attaccante napoletano nella sfida di domenica tra il Calcio Napoli e la Roma.

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castelvolturno. Gli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti stanno preparando il match contro la Roma in programma domenica 31 marzo all’Olimpico per la 29esima giornata di Serie A (ore 15). Come da programma è rientrato anche Kalidou Koulibaly dagli impegni nazionali. La squadra ha svolto riscaldamento e attivazione con l’ausilio di ostacoli bassi. Successivamente partitina a porte piccole. Di seguito lavoro tattico con svolgimento di gioco e partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo.

Le brutte notizie di giornata, però, arrivano da Lorenzo Insigne, che rischia di saltare la gara di domenica in casa della Roma. Il Napoli, infatti, ha fatto sapere che “l’attaccante ha interrotto l’allenamento per una contrattura muscolare all’adduttore della coscia destra”. L’attaccante di Frattamaggiore si aggiunge al centrocampista polacco Piotr Zielinski, che sarà assente per squalifica.

Roma-Napoli, probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Verdi; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti.

Roma (4-4-2): Olsen; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante, Perotti; Dzeko, Schick. Allenatore: Ranieri.