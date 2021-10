Napoli-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Bologna si disputerà questa sera allo stadio “Maradona”: ecco i dubbi di Spalletti e Mihajlovic e tutti i modi per poter seguire il posticipo del turno infrasettimanale.

Un turno infrasettimanale con qualche sorpresa come la prima vittoria “storica” del Sassuolo sul campo della Juve. Passati due giorni da solo in vetta alla classifica, il Milan dopo aver vinto in maniera stiracchiata contro il Torino, aspetta il risultato di Napoli-Bologna per capire dove potra’ andare a parare: solo in testa o in compagnia? Il Milan e’ una squadra pragmatica, che si sa adattare a tutti gli avversari. La formazione partenopea ha il quarto attacco e una delle migliori difese continentali: ha subito tre soli gol, come il Chelsea campione d’Europa. Spalletti, squalificato, ha detto cose interessanti sull’attuale momento: “Dobbiamo fare la corsa su noi stessi”. La capolista fara’ avvicendamenti. A partire da Insigne che dovrebbe iniziare dalla panchina. Cosi’ come Zielinski: al suo posto è pronto Elmas. Il tecnico toscano lascera’ il suo posto al fidato Domenichini sperando che possa tornare a vincere con il Bologna domani sera dopo il pari dell’Olimpico.

E’ partito in treno nel pomeriggio di ieri il Bologna alla volta di Napoli. E’ rimasto a Casteldebole Marko Arnautovic, che non e’ riuscito a recuperare dopo il problema muscolare che lo ha costretto a uscire negli ultimi minuti del match di sabato scorso con il Milan. Mihajlovic spera di recuperarlo per lunedi’ prossimo contro il Cagliari. Sul treno non sono saliti neppure gli squalificati Soriano e Soumaoro.

Dunque Bologna con diverse novita’. A partire dalla difesa dove il tecnico ha deciso di arretrare De Silvastri come centrale di destra accanto a Medel e Theate. Sugli esterni agiranno Skov Olsen a destra e Hickey a sinistra, con Schouten davanti alla difesa, mentre Dominguez e Svanberg saranno le mezzale, con Barrow e Orsolini di punta. Una formazione decisamente nuova, con De Silvestri per la prima volta a Bologna come centrale, quindi un giocatore come Skov Olsen chiamato a giocare a tutta fascia e Orsolini che torna a giocare in quella posizione dopo tantissimi anni. Dalla panchina partira’ Binks, comunque sempre positivo come centrale difensivo quando e’ stato chiamato in causa, cosi’ come Vignato, ancora “timido” se deve svolgere un lavoro da centrocampista puro, rispetto a quello di trequartista, mentre rimangono ancora una volta in panchina Santander e Van Hoojidonk, sulla carta i sostituti di Arnautovic, ma considerati da Mihajlovic meno pronti di Barrow per partire dal primo minuto.

NAPOLI-BOLOGNA, PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Elmas; Politano, Osimhen, Lozano

Allenatore: Spalletti

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Orsolini

Allenatore: Mihajlovic

ARBITRO: Serra di Torino

Nappoli-Bologna, dove vedere la partita

Doppia scelta per chi vuole vedere Napoli-Bologna. La partita sarà trasmessa su Dazn anche attraverso TimVision e, in co-esclusiva, anche su Sky ai canali 202 e 251 del satellitare (Sky Sport Calcio e Sky Sport, disponibili anche attraverso NowTV).