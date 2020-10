Napoli-Atalanta, formazioni e dove vederla in streaming e tv

73

Napoli-Atalanta segna il ritorno in campo della Serie A dopo le due settimane di sosta per le nazionali: ecco come poter seguire il match del San Paolo.

Domani pomeriggio alle ore 15 i riflettori saranno puntati sul San Paolo per il match Napoli-Atalanta che avra’ una copertura televisiva in tutti e 5 continenti. Il club azzurro fa sapere che e’ “previsto il collegamento delle maggiori nazioni europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Olanda, Danimarca, e quelle sudamericane quali Brasile, Argentina, Colombia, Cile e Messico. Collegati anche Australia, Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Giamaica, Thailandia, oltre agli Stati africani di Algeria, Angola, Burundi, Camerun, Congo, Egitto, Etiopia, Guinea, Nigeria Senegal, Sudan, Uganda, Zaire, Zambia e Zimbabwe”.

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata

Dove seguire Napoli-Atalanta

La partita Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky e, più nel dettaglio, andrà in onda su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per tutti gli abbonati Sky il match sarà a disposizione anche in diretta streaming mediante Sky Go e potrà essere visto in streaming su Now Tv.