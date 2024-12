My home my destiny, anticipazioni al 28 dicembre: Zeynep e Baris affrontano Mehdi

My home my destiny, anticipazioni dal 23 al 28 dicembre. Zeynep e Baris affrontano Mehdi.

Mehdi, informato del piano di Benal, decide di fare come fece in passato con Zeynep: la chiude dentro la sua stanza per impedirle che possa fuggire con la bambina.

Questo scatenerà una serie di reazioni da parte delle persone attorno all’uomo, da Nuh a Cemile, fino all’arrivo di Zeynep e Baris, che affrontano Mehdi per riuscire a salvare Benal e portarla via da quella casa insieme alla bambina.

La sera stessa Zeynep aveva ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Baris, che la coglie molto sorpresa perché non sa bene quali siano i sentimenti che prova per il suo capo, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Baris invece è convinto e nutre la speranza che Zeynep possa accettare, nonostante lo scetticismo che aleggia intorno alla donna da parte delle sue madri e della sua amica Emine.

Baris ha fatto la proposta di matrimonio a Zeynep e la famiglia è già in fermento, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Tuttavia Ozlem, la sorella di Baris, non approva questa unione e fa di tutto per ostacolarla: secondo lei Zeynep non è la donna giusta per suo fratello, perché le rispettive famiglie sono troppo diverse.

Nel frattempo Benal e la piccola Mujgan si sono rifugiate a casa di Zeynep e vengono accudite da Sakine, Nermin e Sultan. Medhi però non è disposto a rinunciare a sua figlia e lo dirà chiaramente sia a Benal che a Zeynep.

Ozlem ha stravolto le dinamiche familiari di Zeynep e Baris come un uragano, comunicando a più persone quanto sia contraria al loro matrimonio, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Sultan, Ali Riza e gli altri membri delle due famiglie faticano a comprendere il suo comportamento, nonostante la sua buona fede sia evidente a molti di loro.

Nel frattempo, Cemile e Nuh prendono l’importante decisione di trasferirsi, per dare inizio a un futuro insieme. Mehdi sembra sempre meno convinto della sua scelta e la sua nuova vita inizia a instillargli qualche dubbio.

Decide di confidarsi con Nuh, ma questa volta non trova più un caro amico pronto ad ascoltare le sue confessioni. Infine, anche Ozlem prenderà una decisione drastica, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Benal è disperata. Sa che finché la figlia starà con lei rischierà di tornare in quel mondo da cui lei l’ha allontanata scappando da Mehdi. Sa che il padre non rinuncerà mai a lei e pensa che, se lei andrà via, tutto si sistemerà per la piccola.

Dopo averci pensato a lungo decide di andarsene da casa di Zeynep e affidarle sua figlia, perché è l’unica di cui si fidi, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Lascia la bambina sul suo letto e mette una lettera nella culla per Zeynep. Tutti in casa sono sconvolti la mattina dopo quando vengono a sapere della decisione di Benal.

Il tutto accade in presenza di Ali Riza, Baris e Savas che sono andati in visita ufficiale a casa di Zeynep per chiedere la sua mano.

