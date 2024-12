My home my destiny, anticipazioni al 13 dicembre: continua il battibecco tra Nermin e Sakine

My home my destiny, anticipazioni dal 9 al 13 dicembre. Continua il battibecco tra Nermin e Sakine.

La notizia della sparatoria del giorno antecedente arriva anche a chi ne era all’oscuro: prima Emine la condivide con Savas e Ozlem e poi Mehdi informa Cemile.

Nel frattempo, Sultan, sebbene cerchi di nasconderlo, non riesce a sfuggire all’intuito di Ali Riza, che percepisce che lei gli sta nascondendo qualcosa di importante, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Mentre Ozlem fa una scenata a Emine e Sultan, anche Ali Riza scopre il gran segreto e durante la discussione ha un improvviso mancamento.

Il battibecco tra Nermin e Sakine continua. Baris e Zeynep si incontrano per discutere della sparatoria del giorno prima, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Quando sono sul molo e Baris cerca di afferrarle la mano, si sfiorano per poco, ma vengono interrotti quando lei riceve una chiamata da Nermin che la invita a prendere un caffè.

Quando arriva all’appuntamento, si trova ad affrontare Ozlem, che la esorta a stare lontana da Baris per evitare di metterlo in pericolo se non è sicura di amarlo davvero. Di fronte a queste parole, Zeynep rimane in silenzio.

Mehdi è ferito e a casa sono tutti preoccupati per lui. Zeynep chiede al suo ex marito di fermarsi a dormire, viste le sue condizioni, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Nermin si scusa con Mehdi per il suo comportamento passato, consapevole del fatto che se non ci fosse stato lui a fare da scudo con il suo corpo, sua figlia Zeynep sarebbe probabilmente morta.

A malincuore, Mehdi si ferma a dormire nella casa in cui vivono Zeynep, Sultan, Emine, Nermin e Sakine, ma si sente profondamente a disagio a stare sotto lo stesso tetto con Zeynep, per la quale continua a provare dei forti sentimenti.

La stessa Emine affronta la sua amica sull’argomento: secondo lei, Zeynep non smetterà mai di amare Mehdi, come in una specie di incubo infinito, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Nel frattempo, Benal e Cemile sono a casa e aspettano con ansia il ritorno di Mehdi, che si ripresenterà soltanto la mattina dopo colazione, adducendo come scusa i soliti impegni di lavoro, per non far preoccupare sua sorella.

