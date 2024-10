My home my destiny, anticipazioni al 1° novembre: Zeynep e Baris si chiariscono

My home my destiny, anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre. Zeynep e Baris si chiariscono facendo pace.

Sultan ed Emine portano Zeynep a cena fuori per farla distrarre dai suoi problemi e la ragazza si aprirà con loro, incoraggiata da qualche bicchiere di vino. Nello stesso momento anche Ali Riza porta i suoi nipoti in un locale per passare una serata in spensieratezza.

Quando le ragazze stanno per tornare a casa, Savas chiama Zeynep al suo cellulare, ma le risponde Sultan e, quando apprende che Ali Riza è fuori a divertirsi, decide di andare nel locale dove sono i ragazzi.

Zeynep e Baris si chiariscono facendo pace e la serata finisce tra balli e risate per tutti, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Al rientro in casa delle ragazze, Cemile è triste nel vedere che le sono tutte così gioiose, mentre Mehdi è ancora in carcere.

Sakine e Nermin la mattina seguente svegliano dolcemente Zeynep: le due madri hanno parlato tra di loro e vogliono fare pace con la figlia, ammettendo di essere state troppo dure con lei.

Mehdi è ancora in carcere mentre, intorno a lui, Zeynep e gli altri stanno facendo di tutto per tirarlo fuori di prigione, continuano le anticipazioni di My home my destiny.

Nonostante l’impegno profuso, Mehdi non vuole in nessun modo che l’aiuto arrivi dal capo della sua ex moglie, Baris.

Nel frattempo l’arrivo di Ozlem ha creato una situazione di tensione all’interno della casa, tale da far infuriare Ali Riza, perché sua nipote continua a trattare male Sultan ed Emine, in quanto servitù della casa e perché non vede di buon occhio l’amicizia creatasi dalle tra le due donne e i suoi fratelli.

Sultan prende una decisione importante: non lavorerà più per loro, il legame che si è creato le impedisce di farsi pagare uno stipendio. Se ne avranno ancora bisogno lei ed Emine, torneranno ad aiutare i due fratelli e il loro simpatico zio Ali Riza.

Mehdi è in carcere e occorre trovare 500 mila lire turche affinché riacquisti la libertà. I soldi sono stati richiesti da Buse, la donna di Ercan, e in cambio Ercan dirà come si sono svolti i fatti realmente, ossia che è stato lui ad uccidere Bekir Iscil, e non Mehdi.

Durante l’udienza, Ercan mantiene la parola data e confessa l’omicidio. Ma chi ha dato i soldi a Buse? Si scopre che è stato Cengiz, compagno di cella di Mehdi, uomo poco raccomandabile. In cambio vuole che Mehdi entri a far parte del suo gruppo.

Rileggi le ultime anticipazioni di My home my destiny.