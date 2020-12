Musei, arriva la “Campania Christmas card”. Come funziona

Grazie alla Scabec, sarà possibile acquistare online la “Christmas Card 365”, per sostenere i Musei e la Cultura, in questo momento così difficile e drammatico, per tutti noi. L’iniziativa è valida fino al 6 gennaio 2021.

Un interessante iniziativa per visitare i Musei è stata promossa da “La Scabec” che per questo particolare Natale 2020 introdurrà una campania>artecard che sarà distribuita in edizione limitata, per sostenere e promuovere i musei e i siti archeologici della Campania che con questa grave e surreale emergenza sanitaria, sono stati costretti a chiudere, a discapito non solo della cultura in generale, ma anche e soprattutto per coloro che lavorano in questo affasciante e difficile settore.