Mugnano: protesta dei lavoratori ex Auchan davanti al centro commerciale

Auchan: presidio degli ex dipendenti che rischiano di perdere il posto nel passaggio di appalto al gruppo Margherita Conad. A rischio il futuro di oltre cento lavoratori delle sedi di Mugnano, Giugliano e Pompei.

- Advertisement -

Nella giornata di ieri, giovedì 25 febbraio, numerosi lavoratori si sono radunati all’esterno del parco commerciale Conad-Margherita, ex Auchan di Mugnano. I lavoratori hanno organizzato un sit-in per protestare contro il piano che sancirà l’esubero di oltre cento dipendenti, in servizio presso i centri commerciali di Mugnano, Giugliano e Pompei.

La loro protesta va avanti da mesi, con il supporto dei sindacati e delle istituzioni locali (tra cui ad esempio il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro). Ad oggi, come fa notare il sindacato USB in un comunicato, i lavoratori sono in cassa integrazione e senza alcuna garanzia occupazionale futura.

Perciò, USB chiede di aprire “un tavolo di concertazione a livello regionale affinché vengano garantiti i livelli occupazionali e salariali per tutti i dipendenti. Nessuno escluso”. Questa vertenza è certamente tra le più delicate anche sul tavolo di Giancarlo Giorgetti, nuovo titolare del MISE del governo Draghi.