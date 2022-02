Montesarchio, bimba si allontana di notte per inseguire il cane: Carabinieri la riportano a casa

Montesarchio: i Carabinieri hanno riportato a casa una bambina di 3 anni allontanatasi di notte per inseguire il proprio cagnolino.

Nella giornata di ieri i Carabinieri di Montesarchio si sono imbattuti in una vicenda che ha dell’incredibile. Nella notte, alle ore 3 i militari, nel corso del pattugliamento del territorio, su segnalazione anonima, sono intervenuti nel centro abitato di Montesarchio dove rintracciavano nella pubblica via una bambina di 3 anni che giocava pacificamente con il proprio cucciolo di cane. Nulla di anomalo a prima vista se non fosse per il fatto che la vicenda avveniva in piena notte ed in condizioni meteo proibitive.

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che la bambina, dopo che i genitori si erano addormentati, aveva aperto la porta di casa e si era portata in strada con l’intento di giocare con il proprio cagnolino “Sally”.

Nella circostanza, nonostante l’età, la minore forniva ai militari intervenuti le giuste indicazioni per rincasare e pertanto la bimba veniva riconsegnata ai genitori che increduli e spaventati dall’accaduto non si erano accorti di nulla. La vicenda veniva segnalata al Tribunale per i Minorenni di Napoli ed all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Montesarchio.