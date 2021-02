Moda primavera-estate 2021 per le donne: ecco le tendenze più ricercate

Moda primavera-estate 2021 per le donne: ecco quali sono alcuni delle tendenze più ricercate.

- Advertisement -

La fine dell’inverno non è tanto lontana, per cui anche per la moda si sta avvicinando la stagione primavera-estate, le cui novità sono sempre molto attese.

Tra le tendenze più “in” del momento per le donne, quella della riscoperta di capi molto naturali. In tal senso spicca la nuova Back to the Origins, la nuova campagna di Manila Grace che ha come testimonial Elena Santarelli.

Come riporta “Tgcom24”, il marchio di abbigliamento donna e accessori dà spazio a capi che diventano volutamente delicati, soavi e dinamici. In una parola, naturali.