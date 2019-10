Torna il Fashion Festival a La Reggia Designer Outlet. Shopping tra bolle di sapone e musica

E’ di nuovo festa a La Reggia Designer Outlet con il Fashion Festival. In programma spettacoli di bolle di sapone con musica esplosiva e tanti dolcetti per i bambini.

Domenica 13 ottobre, torna il Fashion Festival in tutti i Centri McArthurGlen, con apertura straordinaria dalle 9 alle 21. A La Reggia Designer Outlet di Marcianise (CE) è in programma una giornata di shopping e allegria, con un fantastico bubble blower e la sua spettacolare scia di bolle di sapone giganti, la musica esplosiva della street band Dixie&CO, palloncini di varie forme per i più piccoli e tanta dolcezza con zucchero filato, caramelle e pop corn.

In questa atmosfera di festa, la domenica di shopping diventa accattivante con imperdibili promozioni del 70% sul prezzo outlet su tre articoli selezionati nei tanti stores aderenti, tra cui Pinko, Levi’s, Patrizia Pepe, The Bridge, Twinset. Sarà possibile, inoltre, usufruire dei parcheggi extra situati presso il centro commerciale Campania e raggiungere La Reggia Designer Outlet tramite la comoda navetta gratuita.

Ottobre è il mese delle sorprese e degli appuntamenti da non perdere a La Reggia Designer Outlet. Dopo il Fashion Festival è in programma, sabato 26 e domenica 27, una due giorni dedicata agli amanti della street art e della moda personalizzata.

Protagoniste le sneakers, che, acquistate in uno dei negozi sportivi de La Reggia Outlet, saranno rese uniche e originali dagli artisti Paolo Gojo e Luka Hoek, presso lo street art lab allestito in piazza delle Palme.