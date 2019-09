Positivity Couture: Il lancio del brand nato dal coraggio e dall’estro di Angela Pipola

Positivity Couture è il brand nato dall’estro, il coraggio e il pensiero positivo di Angela Pipola, che alla moda ha dedicato un grande sogno.

Positivity Couture è la collezione di Angela, la sua battaglia contro un male incurabile, la volontà di dare una ragione in più al tempo dandogli forma con una linea di abbigliamento che abbia la stessa forza caratteriale che l’ha contraddistinta durante una fase particolare della sua vita: non importa quanto tempo hai, l’importante è sfruttarlo al meglio.

Un monito prezioso, racchiuso da Angela nella frase che rappresenta l’essenza di Positivity Couture:

“La vita è per il 10% quello che ti accade è il 90% come reagisci. Io reagisco!”

Lo scorso luglio, Angela è volata via…ma il suo grande sogno resta, e continua a realizzarsi con la guida del suo team e della sua grande famiglia: in ogni fase di sviluppo del brand lei c’è e ci sarà sempre. Non a caso, il nome Positivity Couture nasce dalla consapevolezza che “solo pensare positivo può aiutarci a vivere meglio e a raggiungere i nostri obiettivi donando immortalità alla nostra anima”.

IL DEBUTTO

Positivity Couture ha debuttato durante Milano Moda Donna SS 20 con la linea haute couture e la linea prét-à-porter, nei giorni seguenti la collezione è stata in esposizione presso il salone WHITE SHOW.

Il desiderio di Angela Pipola è quello di vestire una donna “forte, consapevole e decisa” proprio come lei.

Una donna come Maria Vittoria Paolillo, che è stata musa ispiratrice di Angela per la collezione, nata in perfetta armonia con il suo stile, la sua sensibilità e bontà d’animo; ecco perché Maria Vittoria Paolillo è stata scelta come madrina della sfilata.

Positivity Couture è un’iniziativa a sostegno della Fondazione IEO CCM per la ricerca sui tumori neuroendocrini dello IEO di Milano.

COLLEZIONE SS20

La SS 2020 è la prima collezione di Positivity Couture che da via al brand, frutto di studio e ricerca, composta dai 34 capi, quelli che Angela ha avuto modo di progettare.

Nella linea prét-à-porter sono presenti 30 creazioni, 4 saranno quelle couture.

Tutte sono pensate per vestire la donna che fa della semplicità e del coraggio i suoi valori di riferimento, e che dalla bellezza naturale trae la sua forza.

La natura è infatti la fonte d’ispirazione privilegiata: in particolare il mare, con il suo azzurro che regala armonia e culla la fantasia, e il sole con il suo giallo che diventa energia luminosa, preziosa come l’oro.

L’azzurro e il giallo sono quindi le tonalità in cui sono declinati i principali tessuti impiegati per i capi della linea prét-à-porter: il denim con la sua grinta mescolata all’appeal, il cotone con la sua fresca versatilità, e il lino con la sua leggerezza che sa di estate.

La Couture è un’armonia sofisticata di sete pregiate e ricami preziosi, questi ultimi lavorati rigorosamente da mani sapienti per dare vita ad abiti d’intensa meraviglia.