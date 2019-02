Ecco le Fashion Blogger che faranno tendenza nel 2019

Sono donne che hanno trasformato il loro nome in un brand, reinventandosi e divenendo loro stesse delle icone di stile, lanciando tendenze nel mondo della moda. La vita da Fashion Blogger alla settimana della moda di Milano riassunta in un video di Irene Colzi da youtube.

Arriva una nuova fashio blogger. E’ Diane Keaton, 73 anni e quasi 50 di carriera cinematografica. E’ presente da un po’ su Instagram, solo di recente l’attrice di Il Padrino, Io e Annie, Tutto può succedere e altre decine di film ha scoperto la sua vena da influencer e ha iniziato a mostrare davanti allo specchio o negli angoli più carini della casa i suoi #OOTD, outfit of the day, proprio come le fashion blogger più esperte.

Per questo autunno inverno la moda sarà stile anni ’60 e ’70. Minigonne e abitini bon ton stampati o monocolore saranno abbinati a pantaloni a zampa, montoni, fantasie geometriche e maxi gonne.

I colori sono caldi e i tessuti corposi e avvolgenti come il velluto e il tweed.

Inoltre avremo anche il ceruleo il rosa antico e tanto bianco. Non mancheranno i colori intensi e vibranti come il rosso acceso, il viola e il blu cobalto. Restano i grandi classici come nero, blu, grigio, e cammello: da utilizzare come base guardaroba o nelle fantasie mixati agli altri colori.

Lo Street Style è tendenza

Durante le settimane della moda sono stati premiati alcuni dei trend più belli visti durante la London Fashion Week primavera-estate 2019. Come riporta Donna Glamour al primo posto troviamo le giacche oversize. Le giacche che vedremo indossare le fashion blogger per la prossima primavera sono oversize. Sono molto over e possono essere indossate come se fossero degli abiti.

Chi sono le Fashion Blogger?

La Fashion Blogger è una figura che negli ultimi anni ha acquisito molta importanza. Un fenomeno sbarcato in Italia relativamente da poco, circa 5 anni fa, ma nato all’estero molto prima. Sono le protagoniste indiscusse del mondo della moda degli anni 2000. Molte di loro hanno iniziato quasi per gioco: qualche fotografia, un sorriso e una borsa firmata. Sono appassionate di moda e scelgono di condividere il proprio stile personale sul web parlando di tendenze e novità sempre dal punto di vista del proprio gusto.

Come diventare una fashion blogger?

La prima qualità necessaria per diventare una fashion blogger è la passione per la moda, poi ovviamente è molto importante saper comunicare e quindi saper scrivere in italiano in modo chiaro e fluente, infine è necessario conoscere le nozioni base della moda, importantissimo per evitare gaffe o errori che potrebbero compromettere la propria credibilità.

Per diventare una fashion blogger di successo

E’ fondamentale sapersi muovere sui social network. Facebook è il canale privilegiato, per la sua tipologia di social engagement, seguono Twitter e Google Plus. Instagram merita una menzione a parte, perchè seppur sia diventato, ultimamente, uno dei social place più gettonato da molti e quasi perfetto per fare storytelling. Nel video la verità sulla Fashion week di Milano di Irene Colzi da youtube.

Ecco le fashion blogger più seguite in Italia

Chiara Ferragni e Alessia Marcuzzi

Si contendono lo scettro del primo posto. La Ferragni è la fondatrice di The Blonde Salad, la fashion blogger che tutto il mondo ci invidia. Originaria di Cremona, è stata la vera pioniera delle blogger di moda. Ad oggi conta circa 1,2 milioni di seguaci su Facebook e ben 8,5 milioni su Instagram.

Alessia Marcuzzi

Il suo blog La Pinella è stato inserito nella classifica delle 100 fashion blogger più influenti del mondo (all’82esimo posto). Conduttrice, showgirl, attrice, mamma. L’eclettica padrona di casa del Grande Fratello da circa un anno cura personalmente il blog nel quale fornisce consigli di moda, bellezza è look.

Chiara Biasi

Secondo posto per la fashion blogger e designer originaria di Pordenone, seguita da ben 1,3 milioni di persone su Instagram. Anche la sua avventura è iniziata quasi per caso con delle semplici foto su Facebook che l’hanno portata in breve tempo ad aprire un sito tutto suo e ad ottenere importanti collaborazioni nel mondo della moda italiana.

Chiara Nasti

arriviamo sul podio con la “triade delle Chiara“. Medaglia di bronzo per Chiara Nasti, il cui account Instagram conta ben 1,2 milioni di followers. Giovanissima, ma molto molto determinata, il suo blog è uno dei più cliccati dalle fashioniste italiane. Ama condividere le foto dei suoi outfit e della sua quotidianità, ottenendo sempre un grande successo di pubblico.

Eleonora Carisi

la blogger dall’iconico neo all’angolo del labbro superiore conta oggi ben 582 mila seguaci su Instagram. Nata a Torino nel 1984, subito dopo la laurea in Marketing and Communication all’European Institute of Design, apre una piccola boutique, You You Store, e nel 2009 lancia la sua linea di abbigliamento, What’s Inside You. Un anno dopo arriva anche il suo blog, Jou Jou Villeroy che ottiene subito un enorme successo, che l’ha portata a diventare una delle it-girl più seguite e apprezzate d’Italia.

Veronica Ferraro

il suo percorso di fashion blogger è iniziato quasi per gioco nel 2010, quando ha fondato The Fashion Fruit. Insieme a Chiara Ferragni, è stata una delle pioniere in questo campo e il suo blog è uno dei più longevi e cliccati d’Italia. Non si occupa solo di moda, ma le piace spaziare e parlare anche di beauty, fitness e viaggi. Insomma, i suoi 404 mila seguaci non potranno certo rimanere insoddisfatti!

Irene Colzi

al sesto posto incontriamo la blogger toscana fondatrice di Irene’s Closet, fondato nel 2009 durante la stesura della sua tesi di laurea in Economia. E proprio il giorno dopo averla discussa, Irene era presente alla Milano Fashion Week come inviata di Donna Moderna. Un inizio di carriera con i fiocchi, che l’ha portata a diventare (con i suoi 214 mila followers) una delle fashion blogger più amate d’Italia.

Nicoletta Reggio

in settima posizione troviamo la fondatrice del blog Scent of Obsession, nato per condividere con il mondo il suo stile personale, le sue passioni e le sue esperienze. Ad oggi la sua pagina Instagram conta ben 195 mila seguaci.

Gilda Ambrosio

stylist, blogger, fashion designer e fashion consultant che ha fondato il brand Attico. Napoletana, ma trapiantata a Milano, il suo è uno stile romantico con un tocco rock. Lunghi capelli scuri, voglia di mettersi in gioco e una grande passione per la moda, sono gli ingredienti che l’hanno portata ad avere ben 160 mila seguaci.

Camilla Sentuti

La blogger italiana che è volata a New York. Il suo blog Glamgerous è un successo con ben 690 mila seguaci su Facebook e circa 63 mila su Instagram. Da piccola leggeva John Grisham e Lisa Scott e sognava di diventare avvocato, poi a passione per la moda ha preso il sopravvento e ha deciso di iniziare a lavorare nel settore prima a Roma e ora a New York. Amante dello shopping e dei dolci, è la nostra insider del mondo blogger americano.

Lucia Del Pasqua

Moda, scrittura e ironia sono gli ingredienti del suo blog The Fashion Politan, che su Instagram conta 12,8 mila followers. Il suo scopo è quello di parlare di moda sfruttando un punto di vista inedito, con un piede dentro e uno fuori, per essere “fescion” e alla moda, ma senza prendersi troppo sul serio.

Candela Pelizza

Argentina, è arrivata nel nostro Paese a diciassette anni grazie alla sua carriera di modella. Sin da subito la sua personalità ha conquistato l’Italia, non solo grazie alle sue sfilate, ma anche per il suo sorriso contagioso e lo spirito positivo. Con il suo stile, sex appeal e senso del gusto in breve tempo diventa un’apprezzata it-Girl. Oggi è una mamma, blogger e imprenditrice di successo. Candela Pelizza è stata sposata con Fabio Novembre ed è mamma di due bambine: Celeste e Verde. La coppia è stata sicuramente protagonista indiscussa della movida milanese. Seguitissima icona fashion lei, designer famoso lui, insieme sono stati un esempio perfetto di coppia che ama la vita mondana.

Maria Rosaria Rizzo

Oltre ad essere una modella è una presentatrice televisiva italiana. Nel 2013 si è trasferita a Parigi e ha lanciato il suo blog di moda “La Coquette Italienne” che è rapidamente cresciuto diventando molto popolare, così ha deciso di seguire il suo cuore e dedicarsi a tempo pieno a questo progetto. Non solo moda, Maria Rosaria vorrebbe potersi dedicare anche alla sezione Food. Il suo sogno è anche quello di sviluppare una propria linea di abbigliamento Made in Italy.

Valentina Coco

Da ingegnere è diventata una delle più apprezzate fashion blogger italiane. Non vive più in Sicilia, ma tra le due sue città adottive Milano e Pavia. Determinata, umile e seria, Valentina si occupa di Social Media Strategy seguendo le sue grandi passioni che sono la moda, il lifestyle e tutto ciò che riguarda la bellezza. La Coco è anche una marketing Manager e una Digital PR. Ha fondato il blog zagufashion che vuole essere fonte di ispirazione per tutti coloro che sono amanti della moda, dei viaggi e della bellezza.

Irene Buffa

Giovanissima, ha 24 anni, milanese, è la fondatrice e direttrice di Onto my Wardrobe, una rivista web che si occupa di moda, stile, bellezza e viaggi. In meno di un anno il blog è diventato una destinazione online per gli amanti della moda di tutto il mondo. Nello stesso anno il lavoro di Irene è stato descritto in un due pagine di Elle Italia. Irene si divide tra il Messico e Milano e ha costruito un team di persone che operano nei due continenti. Negli anni Irene Buffa è apparsa su molte riviste on-line e cartacee come Vogue Italia, New York Times, Vogue Messico, Grazia Italia, Marie Claire e molte altre riviste internazionali. Alcuni dei marchi con cui ha collaborato sono Dior, Dolce & Gabbana, Stradivarius, Armani e altri ancora.

Valentina Siragusa

E’ tra le fashion blogger più apprezzate in Italia. Nel 2009 ha aperto Factory Style, quello che lei stessa definisce una sorta di diario di moda. Il suo blog è diventato il suo lavoro e le dà la possibilità di seguire la moda più importante del mondo, facendola apparire su riviste prestigiose e collaborare con i marchi più importanti. In una vecchia intervista Valentina ha espresso il suo concetto di stile, che trasferisce anche nel suo seguitissimo blog: “Per me lo stile va oltre al voler apparire e ai vestiti costosi, per me lo stile è il riflesso della mia interiorità non è mai uguale, varia con il mio umore e viene influenzato da quello che vedo, dai viaggi che faccio mantenendo sempre una linea unica che mi distingue dagli altri”.