A La Reggia Designer Outlet Sespo, testimonial I AM, incontra i suoi fan

A La Reggia Designer Outlet Sespo, idolo dei teenager e testimonial I AM, incontra i suoi fan domenica 7 aprile.

Marcianise (CE), 2 aprile 2019 – Ha circa 900.000 followers su Instagram e più di 1.000.000 di iscritti al suo canale Youtube. Sespo, aka Edoardo Esposito, sarà a La Reggia Designer Outlet, domenica 7 aprile, dalle 16.00 alle 19.00, per un coinvolgente meet&greet.

Precursore di un nuovo tipo di comunicazione digitale, il vlog – format che fa condividere la quotidianità, rendendola divertente – Sespo, ai ragazzi che vogliono diventare youtuber consiglia di cercare uno stile distintivo e fare qualcosa che li renda unici.

Autore del libro di successo “#Valespo”, scritto a quattro mani con il collega youtuber Valerio Mazzei e della canzone “Il ritratto di Dorian Gray” (1.600.000 di visualizzazione su Youtube), Sespo incontrerà i suoi fan in Piazza delle Palme (Piazza Lusso).

Per l’occasione, gli ospiti del Centro McArthurGlen di Marcianise scopriranno l’evoluzione dell’orologio digitale, I AM, di cui Sespo è testimonial, che ognuno può scegliere e creare secondo il proprio stile: il classico diventa ironico con un pizzico di colore e il casual look diventa trendy con un cenno di vintage.

Un progetto ideato e realizzato in collaborazione con 2MuchTV. Gli orologi, must have per vintage lovers e social addicted, saranno in vendita dalle 10.00, presso il Pop-up store I AM, allestito al Passaggio dei Fiori e l’acquisto darà diritto al pass di accesso prioritario all’incontro con Sespo.