Moda bimbo: Siola apre a Capri a Via Camerelle

Moda bimbo: Siola apre un nuovo punto vendita a Capri a Via Camerelle e lancia il nuovo e-commerce.

Un nuovo indirizzo a Capri per il nuovo negozio che Siola apre in una delle strade dello shopping più esclusivo a livello mondiale. La storica azienda, che è dal 1937 una delle realtà europee di riferimento per la moda per bambini con il suo negozio di Napoli in Via Chiaia, è stata acquisita e rilanciata nel 2012 dalla famiglia Scherillo, attiva con le società nella rappresentanza di abbigliamento per bambini fin dagli anni novanta, oggi continua il suo progetto di crescita.

La boutique con due luminose vetrine riprende colori freschi ispirati all’Isola Azzurra e si aggiunge allo storico negozio di Napoli di Via Chiaia. Uno dei negozi storici della città, nel cuore di Napoli, inaugurato nel 1937, nel quale nei circa 600 metri quadri sono presenti più di ottanta tra i migliori brand italiani e internazionali per neonati e bambini.

“Ci proponiamo – dichiara il ceo di Siola Marco Scherillo – di essere il punto di riferimento come negozio specializzato dell’abbigliamento bambino in Italia e all’estero. Il nostro progetto di Capri prevede di avere in esposizione solo una selezione dei top brand da bambino, mentre su Napoli abbiamo un punto vendita con tutte le categorie baby, junior, cerimonie e accessori.

Nel negozio di Capri sarà possibile attraverso un mega schermo touchscreen integrare l’offerta anche con le disponibilità del punto vendita di Napoli. Il 2021 è anche l’anno per il lancio del nostro nuovo ecommerce SIOLA.COM gestito quotidianamente da un team dedicato. Il mondo del bambino è al centro del nostro interesse con la strategia di negozi multimarca in location importanti e l’e-commerce integrato nella nostra experience e un nostro marchio. Oltre alla selezione multimarca puntiamo sulla collezione Siola interamente Made in Italy e pensata per i più piccoli mantenendo così alta la mission che ha ispirato la boutique dai suoi albori: accompagnare l’amore per la tradizione con la passione per l’innovazione, per dare vita a un prodotto unico, prezioso e inimitabile. Fatto con amore.”

“Dal 1937– dichiara il direttore Creativo Teresa Scherillo- Siola veste i bambini.

Attenzione sartoriale, estrema cura per dettagli e pregiati tessuti di ricerca, modelli esclusivi sono le caratteristiche che hanno scritto con successo la storia di una delle più antiche boutique di Napoli dedicate all’infanzia. La boutique venne inaugurata da Giovanni Siola e sua moglie Franca Ambrogi. Nel cuore di Napoli, nella strada più chic della città, mani esperte confezionavano capi di abbigliamento per bambini con tessuti pregiati ed eleganti ricami. In poco tempo il negozio divenne il punto di riferimento per gli acquisti di vestitini esclusivi e accessori ricercati.

Al centro di via Chiaia, nel cuore della passeggiata napoletana dello shopping di lusso, Siola offre oggi ai suoi clienti uno spazioso showroom, articolato su sei vetrine ed altrettante sale dedicate all’abbigliamento bimbo di qualità, da 0 a sedici anni. Accanto alle proposte sartoriali e più classiche che da sempre ne identificano il nome, recentemente l’offerta Siola si è arricchita di una accurata selezione streetwear, scelta tra le proposte dei brand più ricercati nel panorama baby fashion internazionale che si affiancano alle proposte più tradizionali.”