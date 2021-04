“Mister Felicità” su Rai Movie. I film in tv mercoledì 15 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv mercoledì 15 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv mercoledì 15 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Bad Moms – Mamme molto cattive – 21:15 Sky Cinema Michael Clayton – 21:00 Iris King Arthur: il potere della spada – 21:20 Italia 1 L’ora nera – 21:20 Rai 4 Last Night – 21:15 Premium Cinema 2 Mister Felicità – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Alessandro Siani

Alessandro Siani Cast: Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris TRAMA Mister Felicità è un film del 2017 diretto da Alessandro Siani e interpretato dallo stesso regista con Diego Abatantuono e Carla Signoris. l film è stato distribuito nelle sale cinematografiche il 1º gennaio 2017. Martino è uno sfaticato che se ne sta parcheggiato “‘n coppa ‘o divano” della sorella Caterina, che fa la domestica in Svizzera presso Guglielmo Gioia, mental coach che lavora con atleti in crisi. Quando Caterina ha un incidente, Martino la sostituisce nel suo lavoro a casa di Gioia. Ma il ragazzo non si limiterà a tenere pulita la villa e, quando il capo si assenta per un periodo di lavoro all’estero, comincia a rispondere al telefono spacciandosi per Mister Felicità: conoscerà così la pattinatrice Arianna… Los Angeles di fuoco – 21:15 Cielo Basic – 21:10 Paramount Channel Un elfo per amico – 21:00 Sky Family