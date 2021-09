Microsoft, ecco l’atteso annuncio: Windows 11 sarà rilasciato da martedì 5 ottobre

Windows 11: l’azienda fondata da Bill Gates ha annunciato che a partire da martedì 5 ottobre il nuovo sistema operativo sarà disponibile gratuitamente. Ecco le novità rispetto a Windows 10.

Arriva l’annuncio da parte della Microsoft: l’attesissimo Windows 11 sarà disponibile a partire da martedì 5 ottobre. La nuova versione del celeberrimo sistema operativo dell’azienda fondata da Bill Gates potrà essere scaricata gratuitamente da tutti coloro che hanno un pc compatibile, con una licenza valida.

Il nuovo sistema operativo sarà preinstallato sui pc di nuova commercializzazione. L’utente non dovrà compiere alcuna operazione, visto che sarà lo stesso Windows 10 ad avvisare quando sarà disponibile l’aggiornamento alla versione successiva del sistema operativo.

Windows 11: ecco quali soni le principali novità rispetto a Windows 10

Come riporta “Corriere.it”, tra le novità più attese c’è sicuramente il supporto alle app Android, grazie alla partnership con Amazon, ma al momento del lancio non sarà ancora disponibile. Nei prossimi mesi, gli iscritti al programma Windows Insider potranno sperimentare il supporto alle app Android con una preview.

Inoltre, il tasto Start abbandonerà la classica posizione in basso a sinistra per spostarsi al centro della barra delle applicazioni. Anche l’interfaccia utente sarà diversa: i riquadri colorati di Windows 10 lasceranno spazio a menù più semplici e intuitivi.

C’è poi Snap Layouts, funzionalità che permetterà di gestire le finestre per il multitasking, proponendo un layout a finestra intera, diviso in due o in 4 finestre (o più) a seconda delle dimensioni del monitor in uso.