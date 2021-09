Meteo Campania, weekend di pioggia e temporali

Meteo Campania: il primo fine settimana di ottobre sarà caratterizzato da pioggia e temporali in quasi tutta Italia a causa dell’avvicinarsi di una perturbazione atlantica.

Meteo Campania | Primo weekend di ottobre di piogge e temporali. Nel fine settimana si avvicinerà una perturbazione atlantica che inizierà a far piovere sull’Italia soprattutto da domenica. Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it informa che tra sabato e domenica cominceranno a soffiare venti dai quadranti meridionali che sporcheranno il cielo su molte regioni con nubi diffuse e a tratti anche compatte. Le uniche precipitazioni attese per sabato interesseranno la Sicilia, l’Appennino marchigiano e abruzzese e localmente la Sardegna settentrionale, anche sotto forma di temporale. Da domenica i venti soffieranno di Scirocco anticipando l’arrivo di un fronte instabile che provocherà piogge al Nord, in particolar modo su Liguria, Piemonte, Val d’Aosta e Lombardia e anche sul Friuli Venezia Giulia.

Altre piogge raggiungeranno pure Toscana e Lazio, specie su coste e immediato entroterra. Il sole invece non avrà alcun problema a splendere al Sud, in Sardegna e sui versanti adriatici centrali dove il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Le precipitazioni attese domenica potranno presentarsi sotto forma di temporale, soprattutto in Liguria e risulteranno, almeno per il momento, più abbondanti sui settori alpini e prealpini. Infine, la perturbazione si intensificherà con l’inizio della prossima settimana.

Oggi giovedì 30 settembre – Al nord: molte nubi al Nordest e in Lombardia, precipitazioni in Emilia Romagna, ma migliora. Al centro: peggiora nel pomeriggio sui rilievi di Abruzzo, Molise e Lazio con temporali. Al sud: peggiora con temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

Domani venerdì 1° ottobre – Al nord: molte nubi al Nordovest, piovaschi sulle Alpi, sole altrove. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: temporali in Sicilia, isolati sulla Calabria meridionale.

Sabato 2 ottobre – Al nord: molte nubi, soprattutto al Nordovest. Al centro: qualche temporale pomeridiano sugli Appennini e piogge sparse sulla Sardegna settentrionale, nubi irregolari altrove. Al sud: temporali in Sicilia, nubi irregolari su Campania e Calabria (isolate precipitazioni), più sole altrove.

Domenica piogge in arrivo al Nordovest, locali sulle coste tirreniche centrali, venti di Scirocco.