Meteo Campania: tregua nel fine settimana, poi torna il caldo africano

Meteo Campania: il weekend porterà un seppur leggero calo delle temperature da Nord a Sud, ma dalla prossima settimana i termometri sono pronti a risalire.

Meteo Campania | Ci apprestiamo a vivere un fine settimana spesso temporalesco sulle regioni settentrionali. Questa sferzata di temporali anticiperà il ritorno in grande stile dell’anticiclone africano atteso per la prossima settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che tra sabato e domenica l’alta pressione abbandonerà temporaneamente le regioni settentrionali.

Il tempo comincerà a cambiare già nella giornata di sabato quando, soprattutto dal pomeriggio, si svilupperanno dei temporali che dalle Alpi si estenderanno alle Prealpi e alte pianure del Nordovest in serata. Nella notte di sabato su domenica i temporali si concentreranno sul Triveneto dove il risveglio del 4 luglio sarà molto instabile. Nella giornata di domenica aria più fresca in quota si mescolerà a quella più calda preesistente favorendo la formazione di frequenti temporali che potranno interessare gran parte delle regioni settentrionali. I fenomeni potranno risultare molto forti e con grandinate e improvvisi colpi di vento. Cielo a tratti molto nuvoloso invece al Centro e più sereno al Sud, anche se le temperature, dalla Campania alla Sicilia, non toccheranno i picchi della scorsa settimana.

Questa sfuriata temporalesca terminerà già con l’inizio della prossima settimana con residue precipitazioni, lunedì, sul Triveneto. Nel contempo l’anticiclone africano tornerà a proteggere gradualmente tutta l’Italia. Inizierà così la seconda ondata di caldo che questa volta dovrebbe interessare tutto il Paese. Si stima che le temperature da mercoledì 7 luglio potranno toccare punte di 38°C al Nord e fino a 42°C al Centro. In Campania massime fino ai 35°.

Meteo Campania, il dettaglio

Venerdì 2. Al nord: molte nubi al Nordest, nel pomeriggio temporali sui rilievi del Triveneto. Al centro: molte nubi sulle Adriatiche, locali piogge. Al sud: soleggiato.

Sabato 3. Al nord: molto nuvoloso o coperto, temporali sulle Alpi. Al centro: nubi sparse. Al sud: soleggiato.

Domenica 4. Al nord: via via temporalesco su molte regioni. Al centro: nubi irregolari. Al sud: poco nuvoloso.

Da lunedì pressione in aumento con bel tempo, poi ondata di caldo africano.